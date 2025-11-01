БорсаDEX+
Цената в реално време на DANGNN DAYA COIN днес е 0.00003696 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за DANGNN към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на DANGNN в MEXC сега.

Повече за DANGNN

DANGNNценова информация

Какво представлява DANGNN

Бяла книга DANGNN

Официален уебсайт на DANGNN

Токеномика на DANGNN

DANGNN ценова прогноза

DANGNN История

Ръководство за закупуване за DANGNN

Конвертор на валута DANGNN във фиат

DANGNN спот

DANGNN DAYA COIN Лого

DANGNN DAYA COIN цена(DANGNN)

1 DANGNN към USD - цена в реално време:

$0.00003696
+0.05%1D
USD
DANGNN DAYA COIN (DANGNN) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 00:53:51 (UTC+8)

Информация за цената за DANGNN DAYA COIN (DANGNN) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.00003686
24-часов нисък
$ 0.00003705
24-часов висок

$ 0.00003686
$ 0.00003705
--
--
-0.06%

+0.05%

-0.09%

-0.09%

Цената в реално време за DANGNN DAYA COIN (DANGNN) е$ 0.00003696. През последните 24 часа DANGNN се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00003686 до най-висока стойност $ 0.00003705, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на DANGNN е --, а най-ниската цена за всички времена е --.

Що се отнася до краткосрочното представяне, DANGNN има промяна от -0.06% за последния час, +0.05% за 24 часа и -0.09% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за DANGNN DAYA COIN (DANGNN)

$ 0.00
$ 52.90K
$ 369.60K
0.00
10,000,000,000
10,000,000,000
0.00%

DGC

Текущата пазарна капитализация на DANGNN DAYA COIN е $ 0.00, като 24-часовият обем на търговията е $ 52.90K. Циркулиращото предлагане на DANGNN е 0.00, като общото предлагане е 10000000000. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 369.60K.

История на цените за DANGNN DAYA COIN (DANGNN) USD

Проследете промените в цените за DANGNN DAYA COIN днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ +0.0000000185+0.05%
30 дни$ -0.00000391-9.57%
60 дни$ -0.00001456-28.27%
90 дни$ +0.00001416+62.10%
DANGNN DAYA COIN Промяна на цената днес

Днес DANGNN регистрира промяна от $ +0.0000000185 (+0.05%), отразяваща последната му пазарна активност.

DANGNN DAYA COIN 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ -0.00000391 (-9.57%), което показва краткосрочното представяне на токена.

DANGNN DAYA COIN 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни DANGNN отбеляза промяна на $ -0.00001456 (-28.27%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

DANGNN DAYA COIN 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ +0.00001416 (+62.10%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на DANGNN DAYA COIN (DANGNN) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за DANGNN DAYA COIN сега.

Какво е DANGNN DAYA COIN (DANGNN)

DGC Coin is Hybrid POW A+ Blockchain platfrom services to activated Dapp, Smartcontract, Voting & Payment System. DGC Coin which will support coin mining while maintaining the form of the private blockchain until the halving period of the DGC Coin.

DANGNN DAYA COIN се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите DANGNN DAYA COIN инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете DANGNN наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за DANGNN DAYA COIN в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано DANGNN DAYA COIN купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за DANGNN DAYA COIN (USD)

Колко ще струва DANGNN DAYA COIN (DANGNN) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от DANGNN DAYA COIN (DANGNN) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за DANGNN DAYA COIN.

Проверете прогнозата за цената за DANGNN DAYA COIN сега!

Токеномика на DANGNN DAYA COIN (DANGNN)

Разбирането на токеномиката на DANGNN DAYA COIN (DANGNN) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените DANGNN сега!

Как да купя DANGNN DAYA COIN (DANGNN)

Търсите как да купите DANGNN DAYA COIN? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите DANGNN DAYA COIN от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

DANGNN към местни валути

1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) към VND
0.9726024
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) към AUD
A$0.0000561792
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) към GBP
0.0000280896
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) към EUR
0.0000317856
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) към USD
$0.00003696
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) към MYR
RM0.0001548624
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) към TRY
0.0015537984
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) към JPY
¥0.00569184
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) към ARS
ARS$0.0534874032
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) към RUB
0.002986368
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) към INR
0.0032816784
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) към IDR
Rp0.6159997536
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) към PHP
0.002169552
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) към EGP
￡E.0.0017459904
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) към BRL
R$0.0001984752
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) към CAD
C$0.000051744
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) към BDT
0.0045209472
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) към NGN
0.0534874032
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) към COP
$0.14270256
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) към ZAR
R.0.0006401472
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) към UAH
0.001550472
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) към TZS
T.Sh.0.091034328
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) към VES
Bs0.00816816
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) към CLP
$0.03481632
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) към PKR
Rs0.0103816944
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) към KZT
0.0195865824
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) към THB
฿0.0011963952
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) към TWD
NT$0.0011368896
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) към AED
د.إ0.0001356432
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) към CHF
Fr0.000029568
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) към HKD
HK$0.0002871792
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) към AMD
֏0.014144592
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) към MAD
.د.م0.00034188
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) към MXN
$0.000685608
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) към SAR
ريال0.0001386
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) към ETB
Br0.0056999712
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) към KES
KSh0.0047748624
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) към JOD
د.أ0.00002620464
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) към PLN
0.0001363824
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) към RON
лв0.000162624
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) към SEK
kr0.0003507504
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) към BGN
лв0.0000624624
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) към HUF
Ft0.0124274304
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) към CZK
0.0007794864
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) към KWD
د.ك0.00001130976
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) към ILS
0.00012012
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) към BOB
Bs0.0002553936
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) към AZN
0.000062832
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) към TJS
SM0.0003404016
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) към GEL
0.0001001616
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) към AOA
Kz0.0338771664
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) към BHD
.د.ب0.00001389696
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) към BMD
$0.00003696
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) към DKK
kr0.0002391312
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) към HNL
L0.0009727872
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) към MUR
0.0016905504
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) към NAD
$0.0006386688
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) към NOK
kr0.0003740352
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) към NZD
$0.0000643104
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) към PAB
B/.0.00003696
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) към PGK
K0.0001556016
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) към QAR
ر.ق0.0001345344
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) към RSD
дин.0.003755136
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) към UZS
soʻm0.4453011024
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) към ALL
L0.0030976176
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) към ANG
ƒ0.0000661584
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) към AWG
ƒ0.0000661584
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) към BBD
$0.00007392
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) към BAM
KM0.0000620928
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) към BIF
Fr0.10932768
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) към BND
$0.000048048
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) към BSD
$0.00003696
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) към JMD
$0.0059379936
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) към KHR
0.1484335776
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) към KMF
Fr0.01574496
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) към LAK
0.8034782448
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) към LKR
රු0.0112646688
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) към MDL
L0.000624624
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) към MGA
Ar0.16648632
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) към MOP
P0.0002960496
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) към MVR
0.000565488
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) към MWK
MK0.0641666256
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) към MZN
MT0.002361744
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) към NPR
रु0.0052475808
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) към PYG
0.26212032
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) към RWF
Fr0.05370288
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) към SBD
$0.0003041808
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) към SCR
0.0005163312
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) към SRD
$0.00142296
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) към SVC
$0.0003234
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) към SZL
L0.000641256
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) към TMT
m0.00012936
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) към TND
د.ت0.00010855152
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) към TTD
$0.0002502192
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) към UGX
Sh0.12876864
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) към XAF
Fr0.02099328
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) към XCD
$0.000099792
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) към XOF
Fr0.02099328
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) към XPF
Fr0.00380688
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) към BWP
P0.0004967424
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) към BZD
$0.0000742896
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) към CVE
$0.0035219184
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) към DJF
Fr0.00657888
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) към DOP
$0.0023687664
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) към DZD
د.ج0.004802952
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) към FJD
$0.0000835296
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) към GNF
Fr0.3213672
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) към GTQ
Q0.0002834832
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) към GYD
$0.0077401632
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) към ISK
kr0.00462

DANGNN DAYA COIN ресурс

За по-задълбочено разбиране на DANGNN DAYA COIN, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Бяла книга
Официален уеб сайт на DANGNN DAYA COIN
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно DANGNN DAYA COIN

Колко струва DANGNN DAYA COIN (DANGNN) днес?
Цената в реално време на DANGNN в USD е 0.00003696 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на DANGNN към USD?
Текущата цена на DANGNN към USD е $ 0.00003696. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на DANGNN DAYA COIN?
Пазарната капитализация за DANGNN е $ 0.00 USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на DANGNN?
Циркулиращото предлагане на DANGNN е 0.00 USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на DANGNN?
DANGNN постигна ATH цена от -- USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на DANGNN?
DANGNN достигна ATL цена от -- USD.
Какъв е обемът на търговията на DANGNN?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за DANGNN е $ 52.90K USD.
Ще се повиши ли DANGNN тази година?
DANGNN може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за DANGNN за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за DANGNN DAYA COIN (DANGNN)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

Калкулатор DANGNN-към-USD

Сума

DANGNN
DANGNN
USD
USD

1 DANGNN = 0.00003696 USD

Търговия на DANGNN

DANGNN/USDT
$0.00003696
$0.00003696$0.00003696
+0.02%

