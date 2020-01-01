Токеномика на DAR Open Network (D) Открийте ключова информация за DAR Open Network (D), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за DAR Open Network (D) Официален уебсайт: https://www.dalarnia.com/ Бяла книга: https://dar-open-network.gitbook.io/dar-open-network-litepaper Изследовател на блокове: https://etherscan.io/address/0x33b481CbBF3c24f2B3184Ee7Cb02dAAD1C4F49A8 Купете D сега!

Токеномика и анализ на цената за DAR Open Network (D) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за DAR Open Network (D), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 23.34M $ 23.34M $ 23.34M Общо предлагане: $ 800.00M $ 800.00M $ 800.00M Циркулиращо предлагане: $ 647.87M $ 647.87M $ 647.87M FDV (оценка при пълна реализация): $ 28.82M $ 28.82M $ 28.82M Рекорд за всички времена: $ 0.196 $ 0.196 $ 0.196 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.02627674600840523 $ 0.02627674600840523 $ 0.02627674600840523 Текуща цена: $ 0.03603 $ 0.03603 $ 0.03603 Научете повече за цената на DAR Open Network (D)

Токеномика на DAR Open Network (D): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на DAR Open Network (D) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой D токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой D токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на D, разгледайте цената в реално време на токените D!

История на цените на DAR Open Network (D) Анализирането на историята на цените на D помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на D сега!

Прогноза за цената за D Искате ли да знаете какъв път може да поеме D? Нашата страница за прогноза за цената D съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените D сега!

