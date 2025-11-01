Какво е Cycle Network (CYC)

Cycle Network is building a universal all-chain settlement layer and a bridgeless liquidity network for the entire blockchain ecosystem. It is incubated by YZi Labs and invested by Vertex Ventures (Lead investor, SubFund of Temasek Holdings).

Токеномика на Cycle Network (CYC)

Разбирането на токеномиката на Cycle Network (CYC) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените CYC сега!

CYC към местни валути

Cycle Network ресурс

За по-задълбочено разбиране на Cycle Network, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Хората също питат: Други въпроси относно Cycle Network Колко струва Cycle Network (CYC) днес? Цената в реално време на CYC в USD е 0.02544 USD , актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни. Каква е текущата цена на CYC към USD? $ 0.02544 . Проверете Текущата цена на CYC към USD е. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени. Каква е пазарната капитализация на Cycle Network? Пазарната капитализация за CYC е $ 3.91M USD . Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг. Какво е циркулиращото предлагане на CYC? Циркулиращото предлагане на CYC е 153.70M USD . Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на CYC? CYC постигна ATH цена от 0.1190066848445152 USD . Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на CYC? CYC достигна ATL цена от 0.025305918698313595 USD . Какъв е обемът на търговията на CYC? Обемът на търговията в реално време за 24 часа за CYC е $ 34.96K USD . Ще се повиши ли CYC тази година? CYC може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за CYC за по-задълбочен анализ.

Важни новини за отрасъла за Cycle Network (CYC)

Време (UTC+8) Тип Информация 10-31 05:09:00 Индустриални актуализации 1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции 10-31 01:38:24 Експертни анализи Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката 10-30 11:46:23 Валутна политика Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед 10-30 07:20:09 Валутна политика Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше 10-28 21:35:49 Индустриални актуализации Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден 10-28 14:23:33 Индустриални актуализации Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

