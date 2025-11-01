БорсаDEX+
Цената в реално време на Cycle Network днес е 0.02544 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за CYC към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на CYC в MEXC сега.

Повече за CYC

CYCценова информация

Какво представлява CYC

Бяла книга CYC

Официален уебсайт на CYC

Токеномика на CYC

CYC ценова прогноза

CYC История

Ръководство за закупуване за CYC

Конвертор на валута CYC във фиат

Cycle Network Лого

Cycle Network цена(CYC)

1 CYC към USD - цена в реално време:

$0.02543
+0.03%1D
USD
Cycle Network (CYC) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:24:27 (UTC+8)

Информация за цената за Cycle Network (CYC) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.02514
24-часов нисък
$ 0.02606
24-часов висок

$ 0.02514
$ 0.02606
$ 0.1190066848445152
$ 0.025305918698313595
+0.55%

+0.03%

-4.90%

-4.90%

Цената в реално време за Cycle Network (CYC) е$ 0.02544. През последните 24 часа CYC се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.02514 до най-висока стойност $ 0.02606, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на CYC е $ 0.1190066848445152, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.025305918698313595.

Що се отнася до краткосрочното представяне, CYC има промяна от +0.55% за последния час, +0.03% за 24 часа и -4.90% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Cycle Network (CYC)

No.1532

$ 3.91M
$ 34.96K
$ 25.44M
153.70M
1,000,000,000
1,000,000,000
15.37%

BSC

Текущата пазарна капитализация на Cycle Network е $ 3.91M, като 24-часовият обем на търговията е $ 34.96K. Циркулиращото предлагане на CYC е 153.70M, като общото предлагане е 1000000000. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 25.44M.

История на цените за Cycle Network (CYC) USD

Проследете промените в цените за Cycle Network днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ +0.0000076+0.03%
30 дни$ -0.02615-50.69%
60 дни$ -0.0535-67.78%
90 дни$ +0.00544+27.20%
Cycle Network Промяна на цената днес

Днес CYC регистрира промяна от $ +0.0000076 (+0.03%), отразяваща последната му пазарна активност.

Cycle Network 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ -0.02615 (-50.69%), което показва краткосрочното представяне на токена.

Cycle Network 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни CYC отбеляза промяна на $ -0.0535 (-67.78%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

Cycle Network 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ +0.00544 (+27.20%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на Cycle Network (CYC) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за Cycle Network сега.

Какво е Cycle Network (CYC)

Cycle Network is building a universal all-chain settlement layer and a bridgeless liquidity network for the entire blockchain ecosystem. It is incubated by YZi Labs and invested by Vertex Ventures (Lead investor, SubFund of Temasek Holdings).

Cycle Network се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите Cycle Network инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете CYC наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за Cycle Network в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано Cycle Network купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за Cycle Network (USD)

Колко ще струва Cycle Network (CYC) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Cycle Network (CYC) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Cycle Network.

Проверете прогнозата за цената за Cycle Network сега!

Токеномика на Cycle Network (CYC)

Разбирането на токеномиката на Cycle Network (CYC) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените CYC сега!

Как да купя Cycle Network (CYC)

Търсите как да купите Cycle Network? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите Cycle Network от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

CYC към местни валути

1 Cycle Network(CYC) към VND
669.4536
1 Cycle Network(CYC) към AUD
A$0.0389232
1 Cycle Network(CYC) към GBP
0.0193344
1 Cycle Network(CYC) към EUR
0.0218784
1 Cycle Network(CYC) към USD
$0.02544
1 Cycle Network(CYC) към MYR
RM0.1065936
1 Cycle Network(CYC) към TRY
1.069752
1 Cycle Network(CYC) към JPY
¥3.91776
1 Cycle Network(CYC) към ARS
ARS$36.9228528
1 Cycle Network(CYC) към RUB
2.0552976
1 Cycle Network(CYC) към INR
2.259072
1 Cycle Network(CYC) към IDR
Rp423.9998304
1 Cycle Network(CYC) към PHP
1.4938368
1 Cycle Network(CYC) към EGP
￡E.1.2015312
1 Cycle Network(CYC) към BRL
R$0.1366128
1 Cycle Network(CYC) към CAD
C$0.035616
1 Cycle Network(CYC) към BDT
3.1118208
1 Cycle Network(CYC) към NGN
36.8160048
1 Cycle Network(CYC) към COP
$98.6044224
1 Cycle Network(CYC) към ZAR
R.0.4411296
1 Cycle Network(CYC) към UAH
1.067208
1 Cycle Network(CYC) към TZS
T.Sh.62.659992
1 Cycle Network(CYC) към VES
Bs5.62224
1 Cycle Network(CYC) към CLP
$23.96448
1 Cycle Network(CYC) към PKR
Rs7.1458416
1 Cycle Network(CYC) към KZT
13.4816736
1 Cycle Network(CYC) към THB
฿0.8245104
1 Cycle Network(CYC) към TWD
NT$0.7827888
1 Cycle Network(CYC) към AED
د.إ0.0933648
1 Cycle Network(CYC) към CHF
Fr0.020352
1 Cycle Network(CYC) към HKD
HK$0.1976688
1 Cycle Network(CYC) към AMD
֏9.735888
1 Cycle Network(CYC) към MAD
.د.م0.23532
1 Cycle Network(CYC) към MXN
$0.4724208
1 Cycle Network(CYC) към SAR
ريال0.0954
1 Cycle Network(CYC) към ETB
Br3.9233568
1 Cycle Network(CYC) към KES
KSh3.2865936
1 Cycle Network(CYC) към JOD
د.أ0.01803696
1 Cycle Network(CYC) към PLN
0.0938736
1 Cycle Network(CYC) към RON
лв0.1121904
1 Cycle Network(CYC) към SEK
kr0.24168
1 Cycle Network(CYC) към BGN
лв0.0429936
1 Cycle Network(CYC) към HUF
Ft8.5597968
1 Cycle Network(CYC) към CZK
0.5370384
1 Cycle Network(CYC) към KWD
د.ك0.00778464
1 Cycle Network(CYC) към ILS
0.08268
1 Cycle Network(CYC) към BOB
Bs0.1757904
1 Cycle Network(CYC) към AZN
0.043248
1 Cycle Network(CYC) към TJS
SM0.2343024
1 Cycle Network(CYC) към GEL
0.0689424
1 Cycle Network(CYC) към AOA
Kz23.3180496
1 Cycle Network(CYC) към BHD
.د.ب0.00956544
1 Cycle Network(CYC) към BMD
$0.02544
1 Cycle Network(CYC) към DKK
kr0.1645968
1 Cycle Network(CYC) към HNL
L0.6695808
1 Cycle Network(CYC) към MUR
1.1636256
1 Cycle Network(CYC) към NAD
$0.4396032
1 Cycle Network(CYC) към NOK
kr0.2574528
1 Cycle Network(CYC) към NZD
$0.0442656
1 Cycle Network(CYC) към PAB
B/.0.02544
1 Cycle Network(CYC) към PGK
K0.1071024
1 Cycle Network(CYC) към QAR
ر.ق0.0926016
1 Cycle Network(CYC) към RSD
дин.2.587248
1 Cycle Network(CYC) към UZS
soʻm306.5059536
1 Cycle Network(CYC) към ALL
L2.1321264
1 Cycle Network(CYC) към ANG
ƒ0.0455376
1 Cycle Network(CYC) към AWG
ƒ0.0455376
1 Cycle Network(CYC) към BBD
$0.05088
1 Cycle Network(CYC) към BAM
KM0.0427392
1 Cycle Network(CYC) към BIF
Fr75.25152
1 Cycle Network(CYC) към BND
$0.033072
1 Cycle Network(CYC) към BSD
$0.02544
1 Cycle Network(CYC) към JMD
$4.0871904
1 Cycle Network(CYC) към KHR
102.1685664
1 Cycle Network(CYC) към KMF
Fr10.83744
1 Cycle Network(CYC) към LAK
553.0434672
1 Cycle Network(CYC) към LKR
රු7.7536032
1 Cycle Network(CYC) към MDL
L0.429936
1 Cycle Network(CYC) към MGA
Ar114.59448
1 Cycle Network(CYC) към MOP
P0.2037744
1 Cycle Network(CYC) към MVR
0.389232
1 Cycle Network(CYC) към MWK
MK44.1666384
1 Cycle Network(CYC) към MZN
MT1.625616
1 Cycle Network(CYC) към NPR
रु3.6119712
1 Cycle Network(CYC) към PYG
180.42048
1 Cycle Network(CYC) към RWF
Fr36.96432
1 Cycle Network(CYC) към SBD
$0.2093712
1 Cycle Network(CYC) към SCR
0.3531072
1 Cycle Network(CYC) към SRD
$0.97944
1 Cycle Network(CYC) към SVC
$0.2226
1 Cycle Network(CYC) към SZL
L0.441384
1 Cycle Network(CYC) към TMT
m0.08904
1 Cycle Network(CYC) към TND
د.ت0.07471728
1 Cycle Network(CYC) към TTD
$0.1722288
1 Cycle Network(CYC) към UGX
Sh88.63296
1 Cycle Network(CYC) към XAF
Fr14.47536
1 Cycle Network(CYC) към XCD
$0.068688
1 Cycle Network(CYC) към XOF
Fr14.47536
1 Cycle Network(CYC) към XPF
Fr2.62032
1 Cycle Network(CYC) към BWP
P0.3419136
1 Cycle Network(CYC) към BZD
$0.0511344
1 Cycle Network(CYC) към CVE
$2.4241776
1 Cycle Network(CYC) към DJF
Fr4.50288
1 Cycle Network(CYC) към DOP
$1.6304496
1 Cycle Network(CYC) към DZD
د.ج3.3064368
1 Cycle Network(CYC) към FJD
$0.0574944
1 Cycle Network(CYC) към GNF
Fr221.2008
1 Cycle Network(CYC) към GTQ
Q0.1951248
1 Cycle Network(CYC) към GYD
$5.3276448
1 Cycle Network(CYC) към ISK
kr3.18

Cycle Network ресурс

За по-задълбочено разбиране на Cycle Network, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Бяла книга
Официален уеб сайт на Cycle Network
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно Cycle Network

Колко струва Cycle Network (CYC) днес?
Цената в реално време на CYC в USD е 0.02544 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на CYC към USD?
Текущата цена на CYC към USD е $ 0.02544. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Cycle Network?
Пазарната капитализация за CYC е $ 3.91M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на CYC?
Циркулиращото предлагане на CYC е 153.70M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на CYC?
CYC постигна ATH цена от 0.1190066848445152 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на CYC?
CYC достигна ATL цена от 0.025305918698313595 USD.
Какъв е обемът на търговията на CYC?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за CYC е $ 34.96K USD.
Ще се повиши ли CYC тази година?
CYC може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за CYC за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:24:27 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Cycle Network (CYC)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Горещи новини

Защо толкова много хора все още губят пари по време на бичи пазар?

October 6, 2025

Възходът на Bitcoin Layer 2 мрежи: Разбиране на технологията, която променя бъдещето на Bitcoin през 2025

October 6, 2025

Алткойни през 2025: Когато TOTAL3 достигне нови висоти, но вашето портфолио не се променя

October 5, 2025
Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

Калкулатор CYC-към-USD

Сума

CYC
CYC
USD
USD

1 CYC = 0.02544 USD

Търговия на CYC

CYC/USDC
$0.02533
$0.02533$0.02533
-0.22%
CYC/USDT
$0.02543
$0.02543$0.02543
-0.03%

Присъединете се към MEXC днес

-- Такса спот създател, -- Такса спот приемател
-- Такса за създател на фючърси, -- Такса за приемател на фючърси

