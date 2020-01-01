Токеномика на CYBRO (CYBRO) Открийте ключова информация за CYBRO (CYBRO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за CYBRO (CYBRO) CYBRO is a multichain earn marketplace that offers easy, secure access to top Web3 investment options, with AI-powered portfolio management, intuitive design, and responsive support. Официален уебсайт: https://cybro.io Бяла книга: https://docs.cybro.io/ Изследовател на блокове: https://blastscan.io/address/0x963eec23618bbc8e1766661d5f263f18094ae4d5 Купете CYBRO сега!

Токеномика и анализ на цената за CYBRO (CYBRO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за CYBRO (CYBRO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 740,11K $ 740,11K $ 740,11K Общо предлагане: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркулиращо предлагане: $ 132,40M $ 132,40M $ 132,40M FDV (оценка при пълна реализация): $ 5,59M $ 5,59M $ 5,59M Рекорд за всички времена: $ 0,3588 $ 0,3588 $ 0,3588 Най-ниска стойност за целия период: $ 0,003632333457577384 $ 0,003632333457577384 $ 0,003632333457577384 Текуща цена: $ 0,00559 $ 0,00559 $ 0,00559 Научете повече за цената на CYBRO (CYBRO)

Токеномика на CYBRO (CYBRO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на CYBRO (CYBRO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CYBRO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CYBRO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CYBRO, разгледайте цената в реално време на токените CYBRO!

