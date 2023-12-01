Токеномика на Coinweb (CWEB) Открийте ключова информация за Coinweb (CWEB), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Coinweb (CWEB) Coinweb addresses fundamental problems with current blockchain technology. Coinweb aims to be the first general-purpose blockchain platform to deliver true interoperability for real world usage. To achieve this, we are actively approaching collaboration with traditional businesses. The core building block at the foundation of Coinweb’s unique approach is the InChain architecture. It is the InChain architecture that allows Coinweb dApps to deliver our radical new solutions to fundamental problems. InChain architecture makes it possible to take maximum advantage of blockchain interoperability with fewer tradeoffs. The InChain architecture proves the state of a blockchain in a different way. This has huge implications for the Coinweb platform and dApps. With this new approach, it is possible to retain properties of the underlying chains and dramatically increase the efficiency and usefulness of dApps. Официален уебсайт: https://www.coinweb.io Бяла книга: https://coinweb.io/wp-content/uploads/2023/12/Coinweb-Whitepaper.pdf Изследовател на блокове: https://explorer.coinweb.io/ Купете CWEB сега!

Токеномика и анализ на цената за Coinweb (CWEB) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Coinweb (CWEB), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 8.60M $ 8.60M $ 8.60M Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 2.39B $ 2.39B $ 2.39B FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.25647 $ 0.25647 $ 0.25647 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.002574335781723444 $ 0.002574335781723444 $ 0.002574335781723444 Текуща цена: $ 0.003594 $ 0.003594 $ 0.003594 Научете повече за цената на Coinweb (CWEB)

Токеномика на Coinweb (CWEB): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Coinweb (CWEB) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CWEB токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CWEB токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CWEB, разгледайте цената в реално време на токените CWEB!

Как да купя CWEB Интересувате се да добавите Coinweb (CWEB) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на CWEB, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате CWEB в MEXC сега!

История на цените на Coinweb (CWEB) Анализирането на историята на цените на CWEB помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на CWEB сега!

Прогноза за цената за CWEB Искате ли да знаете какъв път може да поеме CWEB? Нашата страница за прогноза за цената CWEB съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените CWEB сега!

