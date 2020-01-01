Токеномика на Chris World Asset (CWA) Открийте ключова информация за Chris World Asset (CWA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Chris World Asset (CWA) The CWA project is revolutionizing the leisure industry by combining cutting-edge technologies. It leverages the security and transparency of blockchain to address privacy concerns in golf booking, screengolf, resort and accommodation booking services. Официален уебсайт: https://chrisworldasset.com/ Изследовател на блокове: https://optimistic.etherscan.io/token/0x34c0431c98cd37f8359f4445477619a815cb36bd Купете CWA сега!

Токеномика и анализ на цената за Chris World Asset (CWA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Chris World Asset (CWA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 600.00M $ 600.00M $ 600.00M Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 4.35M $ 4.35M $ 4.35M Рекорд за всички времена: $ 0.55 $ 0.55 $ 0.55 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.002007648644318652 $ 0.002007648644318652 $ 0.002007648644318652 Текуща цена: $ 0.007252 $ 0.007252 $ 0.007252 Научете повече за цената на Chris World Asset (CWA)

Токеномика на Chris World Asset (CWA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Chris World Asset (CWA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CWA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CWA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CWA, разгледайте цената в реално време на токените CWA!

История на цените на Chris World Asset (CWA) Анализирането на историята на цените на CWA помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на CWA сега!

Прогноза за цената за CWA Искате ли да знаете какъв път може да поеме CWA? Нашата страница за прогноза за цената CWA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените CWA сега!

