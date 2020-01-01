Токеномика на Convex Finance (CVX) Открийте ключова информация за Convex Finance (CVX), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Convex Finance (CVX) Convex allows Curve.fi liquidity providers to earn trading fees and claim boosted CRV without locking CRV themselves. Liquidity providers can receive boosted CRV and liquidity mining rewards with minimal effort. Официален уебсайт: https://www.convexfinance.com/ Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/BLvmrccP4g1B6SpiVvmQrLUDya1nZ4B2D1nm9jzKF7sz Купете CVX сега!

Токеномика и анализ на цената за Convex Finance (CVX) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Convex Finance (CVX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 449.50M $ 449.50M $ 449.50M Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 98.79M $ 98.79M $ 98.79M FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 62.51 $ 62.51 $ 62.51 Най-ниска стойност за целия период: $ 1.4333339308751847 $ 1.4333339308751847 $ 1.4333339308751847 Текуща цена: $ 4.55 $ 4.55 $ 4.55 Научете повече за цената на Convex Finance (CVX)

Токеномика на Convex Finance (CVX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Convex Finance (CVX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CVX токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CVX токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CVX, разгледайте цената в реално време на токените CVX!

Как да купя CVX Интересувате се да добавите Convex Finance (CVX) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на CVX, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате CVX в MEXC сега!

История на цените на Convex Finance (CVX) Анализирането на историята на цените на CVX помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на CVX сега!

Прогноза за цената за CVX Искате ли да знаете какъв път може да поеме CVX? Нашата страница за прогноза за цената CVX съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените CVX сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!