CULT is the tradable and liquid token of CULT DAO, transacting CULT will contribute to the protocol by filling the DAO treasury slowly, to fund investments into decentralised technologies. This is achieved due to a 0.4% tax on all CULT transactions. Официален уебсайт: https://cultdao.io Бяла книга: https://cultdao.io/wp-content/uploads/2022/01/CULT-DAO-Manifesto-1.pdf Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0xf0f9d895aca5c8678f706fb8216fa22957685a13

Токеномика и анализ на цената за CultDAO (CULTDAO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за CultDAO (CULTDAO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 18.39M $ 18.39M $ 18.39M Общо предлагане: $ 6.67T $ 6.67T $ 6.67T Циркулиращо предлагане: $ 4.32T $ 4.32T $ 4.32T FDV (оценка при пълна реализация): $ 28.39M $ 28.39M $ 28.39M Рекорд за всички времена: $ 0.000075 $ 0.000075 $ 0.000075 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000000148125207036 $ 0.000000148125207036 $ 0.000000148125207036 Текуща цена: $ 0.0000042586 $ 0.0000042586 $ 0.0000042586 Научете повече за цената на CultDAO (CULTDAO)

Токеномика на CultDAO (CULTDAO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на CultDAO (CULTDAO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CULTDAO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CULTDAO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CULTDAO, разгледайте цената в реално време на токените CULTDAO!

История на цените на CultDAO (CULTDAO) Анализирането на историята на цените на CULTDAO помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на CULTDAO сега!

Прогноза за цената за CULTDAO Искате ли да знаете какъв път може да поеме CULTDAO? Нашата страница за прогноза за цената CULTDAO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените CULTDAO сега!

