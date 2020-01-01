Токеномика на Milady Cult (CULT) Открийте ключова информация за Milady Cult (CULT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Milady Cult (CULT) CULT is a meme coin. Официален уебсайт: https://cult.inc/ Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x0000000000c5dc95539589fbD24BE07c6C14eCa4 Купете CULT сега!

Токеномика и анализ на цената за Milady Cult (CULT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Milady Cult (CULT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 143.58M $ 143.58M $ 143.58M Рекорд за всички времена: $ 0.00899 $ 0.00899 $ 0.00899 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00040895745274404 $ 0.00040895745274404 $ 0.00040895745274404 Текуща цена: $ 0.0014358 $ 0.0014358 $ 0.0014358 Научете повече за цената на Milady Cult (CULT)

Токеномика на Milady Cult (CULT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Milady Cult (CULT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CULT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CULT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CULT, разгледайте цената в реално време на токените CULT!

Как да купя CULT Интересувате се да добавите Milady Cult (CULT) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на CULT, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате CULT в MEXC сега!

История на цените на Milady Cult (CULT) Анализирането на историята на цените на CULT помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на CULT сега!

Прогноза за цената за CULT Искате ли да знаете какъв път може да поеме CULT? Нашата страница за прогноза за цената CULT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените CULT сега!

