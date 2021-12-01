Токеномика на Ctomorrow Platform (CTP) Открийте ключова информация за Ctomorrow Platform (CTP), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Ctomorrow Platform (CTP) CTomorrow's Smart Data Factory, where AI skin scanning meets personalized cosmetic solutions and earning rewards with our S2E (Scan to Earn) system a variation of M2E (Move to Earn). Join us to revolutionize skincare with AI precision and integrated $CTP rewards. Experience the future with Tomorrow's Smart Data Factory - where every scan brings you closer to your best skin. Официален уебсайт: https://ctomorrow.io Бяла книга: https://ctomorrow.io/wp-content/uploads/2021/12/CTomorrow-White-Paper-v1.1.0_Web_Version.pdf Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0xb850CAC12Ab85d4400db61ac78DC5Fc2418b6868 Купете CTP сега!

Токеномика и анализ на цената за Ctomorrow Platform (CTP) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Ctomorrow Platform (CTP), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 3.31M $ 3.31M $ 3.31M Общо предлагане: $ 9.00B $ 9.00B $ 9.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.63B $ 1.63B $ 1.63B FDV (оценка при пълна реализация): $ 18.28M $ 18.28M $ 18.28M Рекорд за всички времена: $ 0.0117 $ 0.0117 $ 0.0117 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000632357997106018 $ 0.000632357997106018 $ 0.000632357997106018 Текуща цена: $ 0.002031 $ 0.002031 $ 0.002031 Научете повече за цената на Ctomorrow Platform (CTP)

Токеномика на Ctomorrow Platform (CTP): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Ctomorrow Platform (CTP) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CTP токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CTP токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CTP, разгледайте цената в реално време на токените CTP!

Как да купя CTP Интересувате се да добавите Ctomorrow Platform (CTP) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на CTP, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате CTP в MEXC сега!

История на цените на Ctomorrow Platform (CTP) Анализирането на историята на цените на CTP помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на CTP сега!

Прогноза за цената за CTP Искате ли да знаете какъв път може да поеме CTP? Нашата страница за прогноза за цената CTP съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените CTP сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!