Launched on 04/04/2019 by a team based in the US, Canada, South Korea, Nigeria, and Estonia, Creditcoin aims to address the lack of credit system among the unbanked in the emerging market. People who cannot access the banking system have to borrow from non-banks. However, credit records with non-banks are not accepted by the banks since they cannot trust the data. The project aims to solve the problem by recording credit transaction history objectively on a public blockchain. Официален уебсайт: https://creditcoin.org Бяла книга: https://www.creditcoin.org/white-paper Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0xa3ee21c306a700e682abcdfe9baa6a08f3820419

Токеномика и анализ на цената за Creditcoin (CTC) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Creditcoin (CTC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 328.45M $ 328.45M $ 328.45M Общо предлагане: $ 600.00M $ 600.00M $ 600.00M Циркулиращо предлагане: $ 466.42M $ 466.42M $ 466.42M FDV (оценка при пълна реализация): $ 422.52M $ 422.52M $ 422.52M Рекорд за всички времена: $ 4.987 $ 4.987 $ 4.987 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.125203867478 $ 0.125203867478 $ 0.125203867478 Текуща цена: $ 0.7042 $ 0.7042 $ 0.7042 Научете повече за цената на Creditcoin (CTC)

Токеномика на Creditcoin (CTC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Creditcoin (CTC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CTC токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CTC токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CTC, разгледайте цената в реално време на токените CTC!

История на цените на Creditcoin (CTC) Анализирането на историята на цените на CTC помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на CTC сега!

Прогноза за цената за CTC Искате ли да знаете какъв път може да поеме CTC? Нашата страница за прогноза за цената CTC съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените CTC сега!

