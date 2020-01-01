Токеномика на Cross The Ages (CTA) Открийте ключова информация за Cross The Ages (CTA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Cross The Ages is first and foremost a multimedia Intellectual Property (IP) grounded in a futuristic fantasy meets sci-fi epic narrative that forms the foundation of an experiential ecosystem blending virtual and real worlds. The CTA ecosystem will include gaming, E-sports, animation, collectibles, as well as an underlying gaming investment model where investment in the gaming virtual World of Artellium can translate into the renewable energy transition through clean energy production in the real World. Официален уебсайт: https://www.crosstheages.com/ Бяла книга: https://whitepaper.crosstheages.com/ Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/CTAyri1T4d1QRfnmtSRpEsPS5tyH6shA1WTskhybmrMT

Токеномика и анализ на цената за Cross The Ages (CTA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Cross The Ages (CTA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 22.16M $ 22.16M $ 22.16M Общо предлагане: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Циркулиращо предлагане: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 22.16M $ 22.16M $ 22.16M Рекорд за всички времена: $ 0.4637 $ 0.4637 $ 0.4637 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.01308060535556775 $ 0.01308060535556775 $ 0.01308060535556775 Текуща цена: $ 0.04432 $ 0.04432 $ 0.04432 Научете повече за цената на Cross The Ages (CTA)

Токеномика на Cross The Ages (CTA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Cross The Ages (CTA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CTA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CTA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CTA, разгледайте цената в реално време на токените CTA!

Как да купя CTA Интересувате се да добавите Cross The Ages (CTA) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на CTA, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате CTA в MEXC сега!

История на цените на Cross The Ages (CTA) Анализирането на историята на цените на CTA помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на CTA сега!

Прогноза за цената за CTA Искате ли да знаете какъв път може да поеме CTA? Нашата страница за прогноза за цената CTA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените CTA сега!

