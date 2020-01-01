Токеномика на ChainSwap (CSWAP) Открийте ключова информация за ChainSwap (CSWAP), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за ChainSwap (CSWAP) ChainSwap emerges as a revolutionary solution, bridging the gap between blockchains and empowering a more interoperable future. We achieve this by pioneering an innovative and pioneering layer 5 security cross-chain swap protocol. This innovative approach boasts an unrivaled level of security and decentralization. Официален уебсайт: https://www.chainswap.tech/ Бяла книга: https://chainswap-2.gitbook.io/chainswap-defy-limits-embrace-anonymity/ Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0xae41b275aaaf484b541a5881a2dded9515184cca Купете CSWAP сега!

Токеномика и анализ на цената за ChainSwap (CSWAP) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за ChainSwap (CSWAP), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 11.14M $ 11.14M $ 11.14M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 924.29M $ 924.29M $ 924.29M FDV (оценка при пълна реализация): $ 12.05M $ 12.05M $ 12.05M Рекорд за всички времена: $ 0.215 $ 0.215 $ 0.215 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.001302420935978168 $ 0.001302420935978168 $ 0.001302420935978168 Текуща цена: $ 0.01205 $ 0.01205 $ 0.01205 Научете повече за цената на ChainSwap (CSWAP)

Токеномика на ChainSwap (CSWAP): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на ChainSwap (CSWAP) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CSWAP токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CSWAP токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CSWAP, разгледайте цената в реално време на токените CSWAP!

История на цените на ChainSwap (CSWAP) Анализирането на историята на цените на CSWAP помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на CSWAP сега!

Прогноза за цената за CSWAP Искате ли да знаете какъв път може да поеме CSWAP? Нашата страница за прогноза за цената CSWAP съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените CSWAP сега!

