Токеномика на Crypto Allstars (CSTARS)

Открийте ключова информация за Crypto Allstars (CSTARS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време.
USD

Информация за Crypto Allstars (CSTARS)

Crypto Allstars introduces the Meme Vault, uniting all meme coins in a single staking platform with high rewards. The innovative Meme Index offers a simplified, inclusive approach, allowing users to stake various meme coins while benefiting from unified growth. After a successful presale, the $STARS token is set to lead a new wave of innovation in the meme coin ecosystem. Join the movement and experience the future of meme coin unification!

Официален уебсайт:
https://cryptoallstars.io/
Бяла книга:
https://cryptoallstars.io/whitepaper.pdf
Изследовател на блокове:
https://etherscan.io/token/0x04f121600c8c47a754636fc9d75661a9525e05d5

Токеномика и анализ на цената за Crypto Allstars (CSTARS)

Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Crypto Allstars (CSTARS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.

Пазарна капитализация:
$ 1.26M
$ 1.26M$ 1.26M
Общо предлагане:
$ 42.07B
$ 42.07B$ 42.07B
Циркулиращо предлагане:
$ 42.07B
$ 42.07B$ 42.07B
FDV (оценка при пълна реализация):
$ 1.26M
$ 1.26M$ 1.26M
Рекорд за всички времена:
$ 0.000595
$ 0.000595$ 0.000595
Най-ниска стойност за целия период:
$ 0.000027847625311152
$ 0.000027847625311152$ 0.000027847625311152
Текуща цена:
$ 0.00002991
$ 0.00002991$ 0.00002991

Токеномика на Crypto Allstars (CSTARS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба

Разбирането на токеномиката на Crypto Allstars (CSTARS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.

Ключови метрики и тяхното изчисляване:

Общо предлагане:

Максималният брой CSTARS токени, които са били или някога ще бъдат създадени.

Циркулиращо предлагане:

Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.

Максимално предлагане:

Твърда горна граница на общия брой CSTARS токени.

FDV (оценка при пълна реализация):

Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.

Процент на инфлация:

Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.

Защо тези показатели са от значение за търговците?

Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.

Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.

Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.

Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.

Сега, след като разбрахте за токеномиката на CSTARS, разгледайте цената в реално време на токените CSTARS!

Как да купя CSTARS

Интересувате се да добавите Crypto Allstars (CSTARS) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на CSTARS, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно.

История на цените на Crypto Allstars (CSTARS)

Анализирането на историята на цените на CSTARS помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ.

Прогноза за цената за CSTARS

Искате ли да знаете какъв път може да поеме CSTARS? Нашата страница за прогноза за цената CSTARS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

Отказ от отговорност

Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.