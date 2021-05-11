Токеномика на CASPER (CSPR) Открийте ключова информация за CASPER (CSPR), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за CASPER (CSPR) Casper is a proof of stake blockchain network optimized for enterprise and developer adoption. The Casper Network is the first live blockchain built off the Correct-by-Construction (CBC) Casper specification, allowing the network to create sustainable new markets and unlock value by tokenizing nearly any asset without compromising performance or security. Activity on Casper is governed by CSPR, the network’s native token. Официален уебсайт: https://casper.network/ Бяла книга: https://www.casper.network/core-features-casper-network Изследовател на блокове: https://cspr.live/ Купете CSPR сега!

Токеномика и анализ на цената за CASPER (CSPR) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за CASPER (CSPR), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 147.10M $ 147.10M $ 147.10M Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 13.31B $ 13.31B $ 13.31B FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 23.7149 $ 23.7149 $ 23.7149 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.006247679314270495 $ 0.006247679314270495 $ 0.006247679314270495 Текуща цена: $ 0.011053 $ 0.011053 $ 0.011053 Научете повече за цената на CASPER (CSPR)

Токеномика на CASPER (CSPR): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на CASPER (CSPR) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CSPR токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CSPR токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CSPR, разгледайте цената в реално време на токените CSPR!

История на цените на CASPER (CSPR) Анализирането на историята на цените на CSPR помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на CSPR сега!

