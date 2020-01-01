Токеномика на Carbon Browser (CSIX) Открийте ключова информация за Carbon Browser (CSIX), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Carbon Browser (CSIX) Carbon is a free and open-source web browser developed by Carbon X Labs based on a custom fork of the Chromium web browser and its powerful Blink engine. Carbon is a privacy-focused browser, which automatically blocks online ads and website trackers by default.Carbon browser is fast, private and secure web browser for Android devices and soon for iOS, Mac OS, and PC. Официален уебсайт: https://carbon.website/ Бяла книга: https://carbon.website/whitepaper/ Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0x04756126f044634c9a0f0e985e60c88a51acc206 Купете CSIX сега!

Токеномика и анализ на цената за Carbon Browser (CSIX) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Carbon Browser (CSIX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.51M $ 1.51M $ 1.51M Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 396.59M $ 396.59M $ 396.59M FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.12 $ 0.12 $ 0.12 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.003241883525657736 $ 0.003241883525657736 $ 0.003241883525657736 Текуща цена: $ 0.0038 $ 0.0038 $ 0.0038 Научете повече за цената на Carbon Browser (CSIX)

Токеномика на Carbon Browser (CSIX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Carbon Browser (CSIX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CSIX токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CSIX токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CSIX, разгледайте цената в реално време на токените CSIX!

Как да купя CSIX Интересувате се да добавите Carbon Browser (CSIX) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на CSIX, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия.

История на цените на Carbon Browser (CSIX) Анализирането на историята на цените на CSIX помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на CSIX сега!

Прогноза за цената за CSIX Искате ли да знаете какъв път може да поеме CSIX? Нашата страница за прогноза за цената CSIX съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените CSIX сега!

