Информация за cSigma Finance (CSIGMA) cSigma Finance is a decentralized finance (DeFi) protocol that tokenizes Private Credit on multiple blockchain networks and connects borrowers with Stablecoin lenders through an AI-driven process. Borrowers, once vetted and approved, set up permissioned and permissionless Vaults, in which lenders lend capital and generate yield. Официален уебсайт: https://www.csigma.finance/ Бяла книга: https://csigma-edge.gitbook.io/csigma-edge Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x53162ec0adae49f21515bb8ca91534dd3872c8db Купете CSIGMA сега!

Токеномика и анализ на цената за cSigma Finance (CSIGMA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за cSigma Finance (CSIGMA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: -- -- -- Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: -- -- -- FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.035 $ 0.035 $ 0.035 Най-ниска стойност за целия период: -- -- -- Текуща цена: $ 0.0091 $ 0.0091 $ 0.0091 Научете повече за цената на cSigma Finance (CSIGMA)

Токеномика на cSigma Finance (CSIGMA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на cSigma Finance (CSIGMA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CSIGMA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CSIGMA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CSIGMA, разгледайте цената в реално време на токените CSIGMA!

История на цените на cSigma Finance (CSIGMA) Анализирането на историята на цените на CSIGMA помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на CSIGMA сега!

Прогноза за цената за CSIGMA Искате ли да знаете какъв път може да поеме CSIGMA? Нашата страница за прогноза за цената CSIGMA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените CSIGMA сега!

