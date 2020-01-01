Токеномика на Crust Network (CRU) Открийте ключова информация за Crust Network (CRU), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Crust Network (CRU) Crust Network is a decentralized cloud storage provider which was designed to realize our three core values: decentralization, privacy, and assurance. Crust supports multiple storage-layer protocols such as IPFS, and exposes instant accessible on-chain storage functions to users. Crustʼs technical stack is also capable of supporting data manipulation and computing. Crust Network has three main functions: NFT and Metaverse Metadata storage, personal file storage, and Website/dApp hosting. Официален уебсайт: https://www.crust.network/ Бяла книга: https://wiki.crust.network/en Изследовател на блокове: https://crust.subscan.io/ Купете CRU сега!

Токеномика и анализ на цената за Crust Network (CRU) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Crust Network (CRU), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.13M $ 1.13M $ 1.13M Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 14.14M $ 14.14M $ 14.14M FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 2.7 $ 2.7 $ 2.7 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.061462288244169196 $ 0.061462288244169196 $ 0.061462288244169196 Текуща цена: $ 0.08 $ 0.08 $ 0.08 Научете повече за цената на Crust Network (CRU)

Токеномика на Crust Network (CRU): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Crust Network (CRU) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CRU токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CRU токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CRU, разгледайте цената в реално време на токените CRU!

Как да купя CRU Интересувате се да добавите Crust Network (CRU) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на CRU, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате CRU в MEXC сега!

История на цените на Crust Network (CRU) Анализирането на историята на цените на CRU помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на CRU сега!

Прогноза за цената за CRU Искате ли да знаете какъв път може да поеме CRU? Нашата страница за прогноза за цената CRU съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените CRU сега!

