Информация за Cratos (CRTS) CRATOS is a V2E (Vote to Earn) token used within the CRATOS app, a real-time voting platform that has secured a total number of 350,000 downloads and over 150,000 users by far. Users can earn tokens as a reward by their activities on the app. The vote result will be displayed immediately with the geographic data and being recorded into the blockchain. Официален уебсайт: https://www.cratostoken.com Бяла книга: https://docs.google.com/presentation/d/1I9InoR32EY3k1O80I-2QToHxbVTWIqKmkuxcqufr0T4/edit?usp=sharing Изследовател на блокове: https://etherscan.io/address/0x678e840c640f619e17848045d23072844224dd37 Купете CRTS сега!

Токеномика и анализ на цената за Cratos (CRTS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Cratos (CRTS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 10.76M $ 10.76M $ 10.76M Общо предлагане: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Циркулиращо предлагане: $ 49.30B $ 49.30B $ 49.30B FDV (оценка при пълна реализация): $ 21.82M $ 21.82M $ 21.82M Рекорд за всички времена: $ 0.014103 $ 0.014103 $ 0.014103 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000119408888085042 $ 0.000119408888085042 $ 0.000119408888085042 Текуща цена: $ 0.0002182 $ 0.0002182 $ 0.0002182 Научете повече за цената на Cratos (CRTS)

Токеномика на Cratos (CRTS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Cratos (CRTS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CRTS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CRTS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CRTS, разгледайте цената в реално време на токените CRTS!

Как да купя CRTS Интересувате се да добавите Cratos (CRTS) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на CRTS, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате CRTS в MEXC сега!

История на цените на Cratos (CRTS) Анализирането на историята на цените на CRTS помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на CRTS сега!

Прогноза за цената за CRTS Искате ли да знаете какъв път може да поеме CRTS? Нашата страница за прогноза за цената CRTS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените CRTS сега!

