Токеномика на CRTAI NETWORK (CRTAI) Открийте ключова информация за CRTAI NETWORK (CRTAI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за CRTAI NETWORK (CRTAI) CRTAI NETWORK is a project that aims to provide innovative solutions by harnessing the power of artificial intelligence (AI) and blockchain technologies. This project operates in various fields such as decentralized finance (DeFi), AI-powered trading bots, staking systems, and user-friendly AI chatbots. Официален уебсайт: http://crtainetwork.com Бяла книга: https://crtainetwork.com/docs/whitepaper_5.pdf Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0x88e4adc30b5dd08122d55b0cef013062a94986da Купете CRTAI сега!

Токеномика и анализ на цената за CRTAI NETWORK (CRTAI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за CRTAI NETWORK (CRTAI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 45.03K $ 45.03K $ 45.03K Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 352.90M $ 352.90M $ 352.90M FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.0193 $ 0.0193 $ 0.0193 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000102092136892928 $ 0.000102092136892928 $ 0.000102092136892928 Текуща цена: $ 0.0001276 $ 0.0001276 $ 0.0001276 Научете повече за цената на CRTAI NETWORK (CRTAI)

Токеномика на CRTAI NETWORK (CRTAI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на CRTAI NETWORK (CRTAI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CRTAI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CRTAI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CRTAI, разгледайте цената в реално време на токените CRTAI!

Как да купя CRTAI Интересувате се да добавите CRTAI NETWORK (CRTAI) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на CRTAI, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате CRTAI в MEXC сега!

История на цените на CRTAI NETWORK (CRTAI) Анализирането на историята на цените на CRTAI помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на CRTAI сега!

Прогноза за цената за CRTAI Искате ли да знаете какъв път може да поеме CRTAI? Нашата страница за прогноза за цената CRTAI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените CRTAI сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!