Информация за CRT Project (CRT) The CRT Project (Create to Reality Token) is an AI-powered decentralized content ecosystem that transforms user-generated stories into real-world media productions. By enabling users to collaboratively write and submit narrative scenarios, CRT uses advanced artificial intelligence to adapt these contributions into structured scripts and visual storyboards. Официален уебсайт: https://www.crt-project.xyz/ Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0x0a4105a67940724194219c0bd683d57a2a51a819 Купете CRT сега!

Токеномика и анализ на цената за CRT Project (CRT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за CRT Project (CRT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 20.00B $ 20.00B $ 20.00B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 111.20K $ 111.20K $ 111.20K Рекорд за всички времена: $ 0.03724 $ 0.03724 $ 0.03724 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000005375005047491 $ 0.000005375005047491 $ 0.000005375005047491 Текуща цена: $ 0.00000556 $ 0.00000556 $ 0.00000556 Научете повече за цената на CRT Project (CRT)

Токеномика на CRT Project (CRT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на CRT Project (CRT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CRT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CRT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CRT, разгледайте цената в реално време на токените CRT!

