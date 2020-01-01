Токеномика на Crown by Third Time (CROWN2) Открийте ключова информация за Crown by Third Time (CROWN2), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Crown by Third Time (CROWN2) CROWN is the utility token of the Photo Finish™LIVE virtual horse racing ecosystem created by Third Time Entertainment, a development studio whose previous horse racing games have been downloaded nearly 15 million times worldwide. Players stake CROWN tokens to proportionally own racetracks and receive a percentage of race entry fees in the form of DERBY, the in-game virtual currency. Официален уебсайт: https://thirdtimegames.com Бяла книга: https://cdn.photofinish.live/production/docs/CrownWhitepaper.pdf Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/GDfnEsia2WLAW5t8yx2X5j2mkfA74i5kwGdDuZHt7XmG Купете CROWN2 сега!

Токеномика и анализ на цената за Crown by Third Time (CROWN2) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Crown by Third Time (CROWN2), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 26.48M $ 26.48M $ 26.48M Общо предлагане: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Циркулиращо предлагане: $ 190.62M $ 190.62M $ 190.62M FDV (оценка при пълна реализация): $ 34.73M $ 34.73M $ 34.73M Рекорд за всички времена: $ 1.935 $ 1.935 $ 1.935 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.0100394548203388 $ 0.0100394548203388 $ 0.0100394548203388 Текуща цена: $ 0.1389 $ 0.1389 $ 0.1389 Научете повече за цената на Crown by Third Time (CROWN2)

Токеномика на Crown by Third Time (CROWN2): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Crown by Third Time (CROWN2) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CROWN2 токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CROWN2 токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CROWN2, разгледайте цената в реално време на токените CROWN2!

Как да купя CROWN2 Интересувате се да добавите Crown by Third Time (CROWN2) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на CROWN2, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате CROWN2 в MEXC сега!

История на цените на Crown by Third Time (CROWN2) Анализирането на историята на цените на CROWN2 помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на CROWN2 сега!

Прогноза за цената за CROWN2 Искате ли да знаете какъв път може да поеме CROWN2? Нашата страница за прогноза за цената CROWN2 съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените CROWN2 сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!