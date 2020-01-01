Токеномика на CROWN (CROWN) Открийте ключова информация за CROWN (CROWN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за CROWN (CROWN) CROWN is the very first global entertainment token by bridging traditional intellectual properties (IPs) with blockchain technology to enhance the business and create additional value to CROWN Token holders and the community. Our token holders will gain exposure to the fast-growing sectors of intellectual properties, NFTs and Metaverse, while receiving rewards, benefits, and privileges from our ecosystems. We are backed by multi-million-dollar production companies, a backlog with years of intellectual property rights, and deep partnerships with the very best in the industry. We believe in the power of intellectual properties. The IPs from one story can be expanded into other rapidly growing industries such as gaming, comics, novels, merchandise, series, movies, and NFTs. Официален уебсайт: https://crowntoken.io/ Бяла книга: https://cdn.crowntoken.io/Crown-Whitepaper-April-2023.pdf Изследовател на блокове: https://etherscan.io/address/0xF3Bb9F16677F2B86EfD1DFca1c141A99783Fde58 Купете CROWN сега!

Токеномика и анализ на цената за CROWN (CROWN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за CROWN (CROWN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 140.00M $ 140.00M $ 140.00M Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 4.45M $ 4.45M $ 4.45M Рекорд за всички времена: $ 3.996 $ 3.996 $ 3.996 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.031342173858441444 $ 0.031342173858441444 $ 0.031342173858441444 Текуща цена: $ 0.0318 $ 0.0318 $ 0.0318 Научете повече за цената на CROWN (CROWN)

Токеномика на CROWN (CROWN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на CROWN (CROWN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CROWN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CROWN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CROWN, разгледайте цената в реално време на токените CROWN!

Как да купя CROWN Интересувате се да добавите CROWN (CROWN) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на CROWN, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате CROWN в MEXC сега!

История на цените на CROWN (CROWN) Анализирането на историята на цените на CROWN помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на CROWN сега!

Прогноза за цената за CROWN Искате ли да знаете какъв път може да поеме CROWN? Нашата страница за прогноза за цената CROWN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените CROWN сега!

