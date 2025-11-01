БорсаDEX+
Купи криптоПазариСпотФючърси500XEarnСъбития
Още
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на CROSS днес е 0.12407 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за CROSS към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на CROSS в MEXC сега.Цената в реално време на CROSS днес е 0.12407 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за CROSS към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на CROSS в MEXC сега.

Повече за CROSS

CROSSценова информация

Какво представлява CROSS

Официален уебсайт на CROSS

Токеномика на CROSS

CROSS ценова прогноза

CROSS История

Ръководство за закупуване за CROSS

Конвертор на валута CROSS във фиат

CROSS спот

CROSS USDT-M фючърси

Предварително пазаруване

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

CROSS Лого

CROSS цена(CROSS)

1 CROSS към USD - цена в реално време:

$0.12407
$0.12407$0.12407
-2.00%1D
USD
CROSS (CROSS) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:24:05 (UTC+8)

Информация за цената за CROSS (CROSS) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.12039
$ 0.12039$ 0.12039
24-часов нисък
$ 0.12832
$ 0.12832$ 0.12832
24-часов висок

$ 0.12039
$ 0.12039$ 0.12039

$ 0.12832
$ 0.12832$ 0.12832

$ 0.4431755260236053
$ 0.4431755260236053$ 0.4431755260236053

$ 0.04656997751656906
$ 0.04656997751656906$ 0.04656997751656906

-1.52%

-2.00%

-3.42%

-3.42%

Цената в реално време за CROSS (CROSS) е$ 0.12407. През последните 24 часа CROSS се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.12039 до най-висока стойност $ 0.12832, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на CROSS е $ 0.4431755260236053, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.04656997751656906.

Що се отнася до краткосрочното представяне, CROSS има промяна от -1.52% за последния час, -2.00% за 24 часа и -3.42% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за CROSS (CROSS)

No.453

$ 41.59M
$ 41.59M$ 41.59M

$ 74.20K
$ 74.20K$ 74.20K

$ 124.07M
$ 124.07M$ 124.07M

335.22M
335.22M 335.22M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

33.52%

BSC

Текущата пазарна капитализация на CROSS е $ 41.59M, като 24-часовият обем на търговията е $ 74.20K. Циркулиращото предлагане на CROSS е 335.22M, като общото предлагане е 1000000000. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 124.07M.

История на цените за CROSS (CROSS) USD

Проследете промените в цените за CROSS днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -0.002532-2.00%
30 дни$ -0.11567-48.25%
60 дни$ -0.0819-39.77%
90 дни$ -0.14984-54.71%
CROSS Промяна на цената днес

Днес CROSS регистрира промяна от $ -0.002532 (-2.00%), отразяваща последната му пазарна активност.

CROSS 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ -0.11567 (-48.25%), което показва краткосрочното представяне на токена.

CROSS 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни CROSS отбеляза промяна на $ -0.0819 (-39.77%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

CROSS 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ -0.14984 (-54.71%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на CROSS (CROSS) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за CROSS сега.

Какво е CROSS (CROSS)

CROSS is a Layer 1 blockchain purpose-built for Web3 gaming. Its business model focuses on providing full-stack infrastructure for on-chain games and capturing value through gas fees, DEX trading, NFT transactions, and developer tools. The project’s vision is to create a scalable, performance-driven ecosystem that bridges Web2-scale gaming with Web3 ownership and token economies.

CROSS се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите CROSS инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете CROSS наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за CROSS в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано CROSS купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за CROSS (USD)

Колко ще струва CROSS (CROSS) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от CROSS (CROSS) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за CROSS.

Проверете прогнозата за цената за CROSS сега!

Токеномика на CROSS (CROSS)

Разбирането на токеномиката на CROSS (CROSS) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените CROSS сега!

Как да купя CROSS (CROSS)

Търсите как да купите CROSS? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите CROSS от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

CROSS към местни валути

1 CROSS(CROSS) към VND
3,264.90205
1 CROSS(CROSS) към AUD
A$0.1898271
1 CROSS(CROSS) към GBP
0.0942932
1 CROSS(CROSS) към EUR
0.1067002
1 CROSS(CROSS) към USD
$0.12407
1 CROSS(CROSS) към MYR
RM0.5198533
1 CROSS(CROSS) към TRY
5.2171435
1 CROSS(CROSS) към JPY
¥19.10678
1 CROSS(CROSS) към ARS
ARS$180.0714759
1 CROSS(CROSS) към RUB
10.0236153
1 CROSS(CROSS) към INR
11.017416
1 CROSS(CROSS) към IDR
Rp2,067.8325062
1 CROSS(CROSS) към PHP
7.2853904
1 CROSS(CROSS) към EGP
￡E.5.8598261
1 CROSS(CROSS) към BRL
R$0.6662559
1 CROSS(CROSS) към CAD
C$0.173698
1 CROSS(CROSS) към BDT
15.1762424
1 CROSS(CROSS) към NGN
179.5503819
1 CROSS(CROSS) към COP
$480.8903572
1 CROSS(CROSS) към ZAR
R.2.1513738
1 CROSS(CROSS) към UAH
5.2047365
1 CROSS(CROSS) към TZS
T.Sh.305.5906135
1 CROSS(CROSS) към VES
Bs27.41947
1 CROSS(CROSS) към CLP
$116.87394
1 CROSS(CROSS) към PKR
Rs34.8500223
1 CROSS(CROSS) към KZT
65.7496558
1 CROSS(CROSS) към THB
฿4.0211087
1 CROSS(CROSS) към TWD
NT$3.8176339
1 CROSS(CROSS) към AED
د.إ0.4553369
1 CROSS(CROSS) към CHF
Fr0.099256
1 CROSS(CROSS) към HKD
HK$0.9640239
1 CROSS(CROSS) към AMD
֏47.481589
1 CROSS(CROSS) към MAD
.د.م1.1476475
1 CROSS(CROSS) към MXN
$2.3039799
1 CROSS(CROSS) към SAR
ريال0.4652625
1 CROSS(CROSS) към ETB
Br19.1340754
1 CROSS(CROSS) към KES
KSh16.0286033
1 CROSS(CROSS) към JOD
د.أ0.08796563
1 CROSS(CROSS) към PLN
0.4578183
1 CROSS(CROSS) към RON
лв0.5471487
1 CROSS(CROSS) към SEK
kr1.178665
1 CROSS(CROSS) към BGN
лв0.2096783
1 CROSS(CROSS) към HUF
Ft41.7458329
1 CROSS(CROSS) към CZK
2.6191177
1 CROSS(CROSS) към KWD
د.ك0.03796542
1 CROSS(CROSS) към ILS
0.4032275
1 CROSS(CROSS) към BOB
Bs0.8573237
1 CROSS(CROSS) към AZN
0.210919
1 CROSS(CROSS) към TJS
SM1.1426847
1 CROSS(CROSS) към GEL
0.3362297
1 CROSS(CROSS) към AOA
Kz113.7213213
1 CROSS(CROSS) към BHD
.د.ب0.04665032
1 CROSS(CROSS) към BMD
$0.12407
1 CROSS(CROSS) към DKK
kr0.8027329
1 CROSS(CROSS) към HNL
L3.2655224
1 CROSS(CROSS) към MUR
5.6749618
1 CROSS(CROSS) към NAD
$2.1439296
1 CROSS(CROSS) към NOK
kr1.2555884
1 CROSS(CROSS) към NZD
$0.2158818
1 CROSS(CROSS) към PAB
B/.0.12407
1 CROSS(CROSS) към PGK
K0.5223347
1 CROSS(CROSS) към QAR
ر.ق0.4516148
1 CROSS(CROSS) към RSD
дин.12.617919
1 CROSS(CROSS) към UZS
soʻm1,494.8189333
1 CROSS(CROSS) към ALL
L10.3983067
1 CROSS(CROSS) към ANG
ƒ0.2220853
1 CROSS(CROSS) към AWG
ƒ0.2220853
1 CROSS(CROSS) към BBD
$0.24814
1 CROSS(CROSS) към BAM
KM0.2084376
1 CROSS(CROSS) към BIF
Fr366.99906
1 CROSS(CROSS) към BND
$0.161291
1 CROSS(CROSS) към BSD
$0.12407
1 CROSS(CROSS) към JMD
$19.9330862
1 CROSS(CROSS) към KHR
498.2725642
1 CROSS(CROSS) към KMF
Fr52.85382
1 CROSS(CROSS) към LAK
2,697.1738591
1 CROSS(CROSS) към LKR
රු37.8140546
1 CROSS(CROSS) към MDL
L2.096783
1 CROSS(CROSS) към MGA
Ar558.873315
1 CROSS(CROSS) към MOP
P0.9938007
1 CROSS(CROSS) към MVR
1.898271
1 CROSS(CROSS) към MWK
MK215.3991677
1 CROSS(CROSS) към MZN
MT7.928073
1 CROSS(CROSS) към NPR
रु17.6154586
1 CROSS(CROSS) към PYG
879.90444
1 CROSS(CROSS) към RWF
Fr180.27371
1 CROSS(CROSS) към SBD
$1.0210961
1 CROSS(CROSS) към SCR
1.7220916
1 CROSS(CROSS) към SRD
$4.776695
1 CROSS(CROSS) към SVC
$1.0856125
1 CROSS(CROSS) към SZL
L2.1526145
1 CROSS(CROSS) към TMT
m0.434245
1 CROSS(CROSS) към TND
د.ت0.36439359
1 CROSS(CROSS) към TTD
$0.8399539
1 CROSS(CROSS) към UGX
Sh432.25988
1 CROSS(CROSS) към XAF
Fr70.59583
1 CROSS(CROSS) към XCD
$0.334989
1 CROSS(CROSS) към XOF
Fr70.59583
1 CROSS(CROSS) към XPF
Fr12.77921
1 CROSS(CROSS) към BWP
P1.6675008
1 CROSS(CROSS) към BZD
$0.2493807
1 CROSS(CROSS) към CVE
$11.8226303
1 CROSS(CROSS) към DJF
Fr21.96039
1 CROSS(CROSS) към DOP
$7.9516463
1 CROSS(CROSS) към DZD
د.ج16.1253779
1 CROSS(CROSS) към FJD
$0.2803982
1 CROSS(CROSS) към GNF
Fr1,078.78865
1 CROSS(CROSS) към GTQ
Q0.9516169
1 CROSS(CROSS) към GYD
$25.9827394
1 CROSS(CROSS) към ISK
kr15.50875

CROSS ресурс

За по-задълбочено разбиране на CROSS, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Официален уеб сайт на CROSS
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно CROSS

Колко струва CROSS (CROSS) днес?
Цената в реално време на CROSS в USD е 0.12407 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на CROSS към USD?
Текущата цена на CROSS към USD е $ 0.12407. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на CROSS?
Пазарната капитализация за CROSS е $ 41.59M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на CROSS?
Циркулиращото предлагане на CROSS е 335.22M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на CROSS?
CROSS постигна ATH цена от 0.4431755260236053 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на CROSS?
CROSS достигна ATL цена от 0.04656997751656906 USD.
Какъв е обемът на търговията на CROSS?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за CROSS е $ 74.20K USD.
Ще се повиши ли CROSS тази година?
CROSS може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за CROSS за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:24:05 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за CROSS (CROSS)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Горещи новини

Защо толкова много хора все още губят пари по време на бичи пазар?

October 6, 2025

Възходът на Bitcoin Layer 2 мрежи: Разбиране на технологията, която променя бъдещето на Bitcoin през 2025

October 6, 2025

Алткойни през 2025: Когато TOTAL3 достигне нови висоти, но вашето портфолио не се променя

October 5, 2025
Вижте повече

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

Калкулатор CROSS-към-USD

Сума

CROSS
CROSS
USD
USD

1 CROSS = 0.12407 USD

Търговия на CROSS

CROSS/USDT
$0.12407
$0.12407$0.12407
-1.95%

Присъединете се към MEXC днес

-- Такса спот създател, -- Такса спот приемател
-- Такса за създател на фючърси, -- Такса за приемател на фючърси

ГОРЕЩИ

Популярни в момента криптовалути, привличащи значително внимание на пазара

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$108,931.60
$108,931.60$108,931.60

-1.17%

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,818.04
$3,818.04$3,818.04

-1.10%

PayAI Network Лого

PayAI Network

PAYAI

$0.02956
$0.02956$0.02956

-8.14%

Solana Лого

Solana

SOL

$184.59
$184.59$184.59

-1.89%

USDCoin Лого

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

0.00%

ТОП обем

Криптовалутите с най-висок обем на търговия

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,818.04
$3,818.04$3,818.04

-1.10%

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$108,931.60
$108,931.60$108,931.60

-1.17%

Solana Лого

Solana

SOL

$184.59
$184.59$184.59

-1.89%

XRP Лого

XRP

XRP

$2.4906
$2.4906$2.4906

-1.32%

Binance Coin Лого

Binance Coin

BNB

$1,074.90
$1,074.90$1,074.90

-0.87%

Нови добавени

Наскоро обявени криптовалути, които са налични за търговия

WhisperFi Лого

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Лого

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Лого

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ORBIO Лого

ORBIO

ORBIO

$0.0000811
$0.0000811$0.0000811

+62.20%

Nubila Network Лого

Nubila Network

NB

$0.09115
$0.09115$0.09115

+811.50%

Топ печеливши участници

Топ крипто нараствания за деня

DramaBits Лого

DramaBits

DRAMA

$0.000719
$0.000719$0.000719

+259.50%

Ant Token Лого

Ant Token

ANTY

$0.00061
$0.00061$0.00061

+238.88%

HODL Лого

HODL

HODL

$0.0036
$0.0036$0.0036

+44.00%

OMNILABS Лого

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000007448
$0.0000000000007448$0.0000000000007448

+33.00%

Jump Tom Лого

Jump Tom

JUMP

$0.00000079
$0.00000079$0.00000079

+23.43%