Crypto.com was founded in 2016 with the goal of accelerating the world's transition to cryptocurrency. Key products include: the Crypto.com Wallet & Card App, a place to buy, sell, and pay with crypto, the MCO Visa Card, a metal card with no annual fees, and the Crypto.com Chain, which reportedly enables users to pay and be paid in crypto, anywhere, for free. Crypto.com is headquartered in Hong Kong with a team size of 120+. For more information, please visit: www.crypto.com Официален уебсайт: https://cronos.org/ Бяла книга: https://whitepaper.cronos.org/ Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/DvjMYMVeXgKxaixGKpzQThLoG98nc7HSU7eanzsdCboA

Токеномика и анализ на цената за Cronos (CRO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Cronos (CRO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 4.83B $ 4.83B $ 4.83B Общо предлагане: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Циркулиращо предлагане: $ 32.37B $ 32.37B $ 32.37B FDV (оценка при пълна реализация): $ 14.92B $ 14.92B $ 14.92B Рекорд за всички времена: $ 0.97455 $ 0.97455 $ 0.97455 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.0114866815226 $ 0.0114866815226 $ 0.0114866815226 Текуща цена: $ 0.14924 $ 0.14924 $ 0.14924 Научете повече за цената на Cronos (CRO)

Токеномика на Cronos (CRO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Cronos (CRO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CRO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CRO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CRO, разгледайте цената в реално време на токените CRO!

