Информация за Creo Engine (CREO) Creo Engine is a gaming blockchain platform dedicated to game developers worldwide to launch their games, similar to how the Steam store distributes its library of games, we’ve named the platform ‘Creoverse’. Aside from Creoverse, Creo Engine also serves as a game developer aiming to provide the best gaming experience for its players, the games are developed through our in-house studio, ‘Nomina Games’. All games under Creo Engine Ecosystem are connected through the Assets Interchangeability feature. The platform has its in-house developer tools for developers to utilize in onboarding their games to our platform as well. Creo Engine also built a marketplace and a scholarship program for every level of players. Официален уебсайт: https://www.creoengine.com/ Бяла книга: https://creoengine.gitbook.io/whitepaper/ Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/Fg4TqUxx6E9L7Pya6fMUGzTD4s2jwSMzjrWeeBHvu7ZC Купете CREO сега!

Токеномика и анализ на цената за Creo Engine (CREO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Creo Engine (CREO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 2.06M $ 2.06M $ 2.06M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 400.03M $ 400.03M $ 400.03M FDV (оценка при пълна реализация): $ 5.15M $ 5.15M $ 5.15M Рекорд за всички времена: $ 0.2055527 $ 0.2055527 $ 0.2055527 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000769553751057268 $ 0.000769553751057268 $ 0.000769553751057268 Текуща цена: $ 0.0051543 $ 0.0051543 $ 0.0051543 Научете повече за цената на Creo Engine (CREO)

Токеномика на Creo Engine (CREO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Creo Engine (CREO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CREO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CREO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CREO, разгледайте цената в реално време на токените CREO!

Как да купя CREO Интересувате се да добавите Creo Engine (CREO) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на CREO, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате CREO в MEXC сега!

История на цените на Creo Engine (CREO) Анализирането на историята на цените на CREO помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на CREO сега!

Прогноза за цената за CREO Искате ли да знаете какъв път може да поеме CREO? Нашата страница за прогноза за цената CREO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените CREO сега!

