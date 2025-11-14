Токеномика на Credia Layer (CRED)

Токеномика на Credia Layer (CRED)

Открийте ключова информация за Credia Layer (CRED), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-14 13:58:27 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ на цената за Credia Layer (CRED)

Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Credia Layer (CRED), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.

Пазарна капитализация:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Общо предлагане:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Циркулиращо предлагане:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (оценка при пълна реализация):
$ 33.97M
$ 33.97M$ 33.97M
Рекорд за всички времена:
$ 0.085
$ 0.085$ 0.085
Най-ниска стойност за целия период:
$ 0.020007636566907613
$ 0.020007636566907613$ 0.020007636566907613
Текуща цена:
$ 0.03397
$ 0.03397$ 0.03397

Информация за Credia Layer (CRED)

Credia Layer is an AI-powered market intelligence layer for traders, turning on-chain, social, and market data into actionable trading signals. It helps users track capital flows, analyze sentiment, and identify emerging narratives through real-time rankings, AI heatmaps, and strategy insights.

Официален уебсайт:
https://credialayer.io/
Бяла книга:
https://credia-layer.gitbook.io/credialayer/
Изследовател на блокове:
https://bscscan.com/token/0xd9af3915fb1a13179d5c3f0255fa3dcbb716b240

Токеномика на Credia Layer (CRED): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба

Разбирането на токеномиката на Credia Layer (CRED) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.

Ключови метрики и тяхното изчисляване:

Общо предлагане:

Максималният брой CRED токени, които са били или някога ще бъдат създадени.

Циркулиращо предлагане:

Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.

Максимално предлагане:

Твърда горна граница на общия брой CRED токени.

FDV (оценка при пълна реализация):

Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.

Процент на инфлация:

Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.

Защо тези показатели са от значение за търговците?

Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.

Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.

Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.

Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.

Сега, след като разбрахте за токеномиката на CRED, разгледайте цената в реално време на токените CRED!

Как да купя CRED

Интересувате се да добавите Credia Layer (CRED) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на CRED, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно.

История на цените на Credia Layer (CRED)

Анализирането на историята на цените на CRED помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ.

Прогноза за цената за CRED

Искате ли да знаете какъв път може да поеме CRED? Нашата страница за прогноза за цената CRED съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

Защо трябва да изберете MEXC?

MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто.

Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари
Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите
#1 ликвидност в цялата индустрия
Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти
100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства
Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT
mc_how_why_title
Купете крипто само с 1 USDT: Вашият най-лесен път към крипто!

Отказ от отговорност

Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.

Прочетете и разберете Споразумението с потребителя и Политиката за поверителност