Какво е Circle xStock (CRCLX)

Circle xStock (CRCLx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. CRCLx tracks the price of Circle Internet Group (the underlying). CRCLx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Circle Internet Group, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Circle xStock се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите Circle xStock инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.



Освен това можете:

- Проверете CRCLX наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.

- Прочетете отзиви и анализи за Circle xStock в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано Circle xStock купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за Circle xStock (USD)

Колко ще струва Circle xStock (CRCLX) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Circle xStock (CRCLX) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Circle xStock.

Проверете прогнозата за цената за Circle xStock сега!

Токеномика на Circle xStock (CRCLX)

Разбирането на токеномиката на Circle xStock (CRCLX) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените CRCLX сега!

Как да купя Circle xStock (CRCLX)

Търсите как да купите Circle xStock? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите Circle xStock от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

CRCLX към местни валути

Изпробвайте конвертора

Circle xStock ресурс

За по-задълбочено разбиране на Circle xStock, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Хората също питат: Други въпроси относно Circle xStock Колко струва Circle xStock (CRCLX) днес? Цената в реално време на CRCLX в USD е 125.74 USD , актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни. Каква е текущата цена на CRCLX към USD? $ 125.74 . Проверете Текущата цена на CRCLX към USD е. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени. Каква е пазарната капитализация на Circle xStock? Пазарната капитализация за CRCLX е $ 10.01M USD . Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг. Какво е циркулиращото предлагане на CRCLX? Циркулиращото предлагане на CRCLX е 79.60K USD . Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на CRCLX? CRCLX постигна ATH цена от 258.3037707311062 USD . Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на CRCLX? CRCLX достигна ATL цена от 108.7001141157051 USD . Какъв е обемът на търговията на CRCLX? Обемът на търговията в реално време за 24 часа за CRCLX е $ 63.54K USD . Ще се повиши ли CRCLX тази година? CRCLX може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за CRCLX за по-задълбочен анализ.

Важни новини за отрасъла за Circle xStock (CRCLX)

Време (UTC+8) Тип Информация 10-31 05:09:00 Индустриални актуализации 1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции 10-31 01:38:24 Експертни анализи Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката 10-30 11:46:23 Валутна политика Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед 10-30 07:20:09 Валутна политика Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше 10-28 21:35:49 Индустриални актуализации Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден 10-28 14:23:33 Индустриални актуализации Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

