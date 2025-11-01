БорсаDEX+
Цената в реално време на Circle xStock днес е 125.74 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за CRCLX към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на CRCLX в MEXC сега.

Повече за CRCLX

CRCLXценова информация

Какво представлява CRCLX

Официален уебсайт на CRCLX

Токеномика на CRCLX

CRCLX ценова прогноза

CRCLX История

Ръководство за закупуване за CRCLX

Конвертор на валута CRCLX във фиат

CRCLX спот

Circle xStock Лого

Circle xStock цена(CRCLX)

1 CRCLX към USD - цена в реално време:

$125.74
-0.78%1D
USD
Circle xStock (CRCLX) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 00:53:37 (UTC+8)

Информация за цената за Circle xStock (CRCLX) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 122.74
24-часов нисък
$ 129.82
24-часов висок

$ 122.74
$ 129.82
$ 258.3037707311062
$ 108.7001141157051
-1.24%

-0.77%

-10.20%

-10.20%

Цената в реално време за Circle xStock (CRCLX) е$ 125.74. През последните 24 часа CRCLX се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 122.74 до най-висока стойност $ 129.82, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на CRCLX е $ 258.3037707311062, а най-ниската цена за всички времена е $ 108.7001141157051.

Що се отнася до краткосрочното представяне, CRCLX има промяна от -1.24% за последния час, -0.77% за 24 часа и -10.20% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Circle xStock (CRCLX)

No.1136

$ 10.01M
$ 63.54K
$ 10.01M
79.60K
79,598.43381626
SOL

Текущата пазарна капитализация на Circle xStock е $ 10.01M, като 24-часовият обем на търговията е $ 63.54K. Циркулиращото предлагане на CRCLX е 79.60K, като общото предлагане е 79598.43381626. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 10.01M.

История на цените за Circle xStock (CRCLX) USD

Проследете промените в цените за Circle xStock днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -0.9885-0.77%
30 дни$ -8.85-6.58%
60 дни$ -5.86-4.46%
90 дни$ -40.48-24.36%
Circle xStock Промяна на цената днес

Днес CRCLX регистрира промяна от $ -0.9885 (-0.77%), отразяваща последната му пазарна активност.

Circle xStock 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ -8.85 (-6.58%), което показва краткосрочното представяне на токена.

Circle xStock 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни CRCLX отбеляза промяна на $ -5.86 (-4.46%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

Circle xStock 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ -40.48 (-24.36%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на Circle xStock (CRCLX) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за Circle xStock сега.

Какво е Circle xStock (CRCLX)

Circle xStock (CRCLx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. CRCLx tracks the price of Circle Internet Group (the underlying). CRCLx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Circle Internet Group, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Circle xStock се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите Circle xStock инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете CRCLX наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за Circle xStock в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано Circle xStock купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за Circle xStock (USD)

Колко ще струва Circle xStock (CRCLX) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Circle xStock (CRCLX) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Circle xStock.

Проверете прогнозата за цената за Circle xStock сега!

Токеномика на Circle xStock (CRCLX)

Разбирането на токеномиката на Circle xStock (CRCLX) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените CRCLX сега!

Как да купя Circle xStock (CRCLX)

Търсите как да купите Circle xStock? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите Circle xStock от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

CRCLX към местни валути

1 Circle xStock(CRCLX) към VND
3,308,848.1
1 Circle xStock(CRCLX) към AUD
A$191.1248
1 Circle xStock(CRCLX) към GBP
95.5624
1 Circle xStock(CRCLX) към EUR
108.1364
1 Circle xStock(CRCLX) към USD
1 Circle xStock(CRCLX) към MYR
RM526.8506
1 Circle xStock(CRCLX) към TRY
5,286.1096
1 Circle xStock(CRCLX) към JPY
¥19,363.96
1 Circle xStock(CRCLX) към ARS
ARS$181,967.1558
1 Circle xStock(CRCLX) към RUB
10,159.792
1 Circle xStock(CRCLX) към INR
11,164.4546
1 Circle xStock(CRCLX) към IDR
Rp2,095,665.8284
1 Circle xStock(CRCLX) към PHP
7,380.938
1 Circle xStock(CRCLX) към EGP
￡E.5,939.9576
1 Circle xStock(CRCLX) към BRL
R$675.2238
1 Circle xStock(CRCLX) към CAD
C$176.036
1 Circle xStock(CRCLX) към BDT
15,380.5168
1 Circle xStock(CRCLX) към NGN
181,967.1558
1 Circle xStock(CRCLX) към COP
$485,482.14
1 Circle xStock(CRCLX) към ZAR
R.2,177.8168
1 Circle xStock(CRCLX) към UAH
5,274.793
1 Circle xStock(CRCLX) към TZS
T.Sh.309,703.907
1 Circle xStock(CRCLX) към VES
Bs27,788.54
1 Circle xStock(CRCLX) към CLP
$118,447.08
1 Circle xStock(CRCLX) към PKR
Rs35,319.1086
1 Circle xStock(CRCLX) към KZT
66,634.6556
1 Circle xStock(CRCLX) към THB
฿4,070.2038
1 Circle xStock(CRCLX) към TWD
NT$3,867.7624
1 Circle xStock(CRCLX) към AED
د.إ461.4658
1 Circle xStock(CRCLX) към CHF
Fr100.592
1 Circle xStock(CRCLX) към HKD
HK$976.9998
1 Circle xStock(CRCLX) към AMD
֏48,120.698
1 Circle xStock(CRCLX) към MAD
.د.م1,163.095
1 Circle xStock(CRCLX) към MXN
$2,332.477
1 Circle xStock(CRCLX) към SAR
ريال471.525
1 Circle xStock(CRCLX) към ETB
Br19,391.6228
1 Circle xStock(CRCLX) към KES
KSh16,244.3506
1 Circle xStock(CRCLX) към JOD
د.أ89.14966
1 Circle xStock(CRCLX) към PLN
463.9806
1 Circle xStock(CRCLX) към RON
лв553.256
1 Circle xStock(CRCLX) към SEK
kr1,193.2726
1 Circle xStock(CRCLX) към BGN
лв212.5006
1 Circle xStock(CRCLX) към HUF
Ft42,278.8176
1 Circle xStock(CRCLX) към CZK
2,651.8566
1 Circle xStock(CRCLX) към KWD
د.ك38.47644
1 Circle xStock(CRCLX) към ILS
408.655
1 Circle xStock(CRCLX) към BOB
Bs868.8634
1 Circle xStock(CRCLX) към AZN
213.758
1 Circle xStock(CRCLX) към TJS
SM1,158.0654
1 Circle xStock(CRCLX) към GEL
340.7554
1 Circle xStock(CRCLX) към AOA
Kz115,252.0266
1 Circle xStock(CRCLX) към BHD
.د.ب47.27824
1 Circle xStock(CRCLX) към BMD
1 Circle xStock(CRCLX) към DKK
kr813.5378
1 Circle xStock(CRCLX) към HNL
L3,309.4768
1 Circle xStock(CRCLX) към MUR
5,751.3476
1 Circle xStock(CRCLX) към NAD
$2,172.7872
1 Circle xStock(CRCLX) към NOK
kr1,272.4888
1 Circle xStock(CRCLX) към NZD
$218.7876
1 Circle xStock(CRCLX) към PAB
B/.125.74
1 Circle xStock(CRCLX) към PGK
K529.3654
1 Circle xStock(CRCLX) към QAR
ر.ق457.6936
1 Circle xStock(CRCLX) към RSD
дин.12,775.184
1 Circle xStock(CRCLX) към UZS
soʻm1,514,939.4106
1 Circle xStock(CRCLX) към ALL
L10,538.2694
1 Circle xStock(CRCLX) към ANG
ƒ225.0746
1 Circle xStock(CRCLX) към AWG
ƒ225.0746
1 Circle xStock(CRCLX) към BBD
$251.48
1 Circle xStock(CRCLX) към BAM
KM211.2432
1 Circle xStock(CRCLX) към BIF
Fr371,938.92
1 Circle xStock(CRCLX) към BND
$163.462
1 Circle xStock(CRCLX) към BSD
1 Circle xStock(CRCLX) към JMD
$20,201.3884
1 Circle xStock(CRCLX) към KHR
504,979.3844
1 Circle xStock(CRCLX) към KMF
Fr53,565.24
1 Circle xStock(CRCLX) към LAK
2,733,478.2062
1 Circle xStock(CRCLX) към LKR
රු38,323.0372
1 Circle xStock(CRCLX) към MDL
L2,125.006
1 Circle xStock(CRCLX) към MGA
Ar566,395.83
1 Circle xStock(CRCLX) към MOP
P1,007.1774
1 Circle xStock(CRCLX) към MVR
1,923.822
1 Circle xStock(CRCLX) към MWK
MK218,298.4714
1 Circle xStock(CRCLX) към MZN
MT8,034.786
1 Circle xStock(CRCLX) към NPR
रु17,852.5652
1 Circle xStock(CRCLX) към PYG
891,748.08
1 Circle xStock(CRCLX) към RWF
Fr182,700.22
1 Circle xStock(CRCLX) към SBD
$1,034.8402
1 Circle xStock(CRCLX) към SCR
1,756.5878
1 Circle xStock(CRCLX) към SRD
$4,840.99
1 Circle xStock(CRCLX) към SVC
$1,100.225
1 Circle xStock(CRCLX) към SZL
L2,181.589
1 Circle xStock(CRCLX) към TMT
m440.09
1 Circle xStock(CRCLX) към TND
د.ت369.29838
1 Circle xStock(CRCLX) към TTD
$851.2598
1 Circle xStock(CRCLX) към UGX
Sh438,078.16
1 Circle xStock(CRCLX) към XAF
Fr71,420.32
1 Circle xStock(CRCLX) към XCD
$339.498
1 Circle xStock(CRCLX) към XOF
Fr71,420.32
1 Circle xStock(CRCLX) към XPF
Fr12,951.22
1 Circle xStock(CRCLX) към BWP
P1,689.9456
1 Circle xStock(CRCLX) към BZD
$252.7374
1 Circle xStock(CRCLX) към CVE
$11,981.7646
1 Circle xStock(CRCLX) към DJF
Fr22,381.72
1 Circle xStock(CRCLX) към DOP
$8,058.6766
1 Circle xStock(CRCLX) към DZD
د.ج16,339.913
1 Circle xStock(CRCLX) към FJD
$284.1724
1 Circle xStock(CRCLX) към GNF
Fr1,093,309.3
1 Circle xStock(CRCLX) към GTQ
Q964.4258
1 Circle xStock(CRCLX) към GYD
$26,332.4708
1 Circle xStock(CRCLX) към ISK
kr15,717.5

Circle xStock ресурс

За по-задълбочено разбиране на Circle xStock, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Официален уеб сайт на Circle xStock
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно Circle xStock

Колко струва Circle xStock (CRCLX) днес?
Цената в реално време на CRCLX в USD е 125.74 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на CRCLX към USD?
Текущата цена на CRCLX към USD е $ 125.74. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Circle xStock?
Пазарната капитализация за CRCLX е $ 10.01M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на CRCLX?
Циркулиращото предлагане на CRCLX е 79.60K USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на CRCLX?
CRCLX постигна ATH цена от 258.3037707311062 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на CRCLX?
CRCLX достигна ATL цена от 108.7001141157051 USD.
Какъв е обемът на търговията на CRCLX?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за CRCLX е $ 63.54K USD.
Ще се повиши ли CRCLX тази година?
CRCLX може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за CRCLX за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за Circle xStock (CRCLX)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Горещи новини

Защо толкова много хора все още губят пари по време на бичи пазар?

October 6, 2025

Възходът на Bitcoin Layer 2 мрежи: Разбиране на технологията, която променя бъдещето на Bitcoin през 2025

October 6, 2025

Алткойни през 2025: Когато TOTAL3 достигне нови висоти, но вашето портфолио не се променя

October 5, 2025
Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

