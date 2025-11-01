БорсаDEX+
Цената в реално време на Circle Internet днес е 125.36 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за CRCLON към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на CRCLON в MEXC сега.

Повече за CRCLON

CRCLONценова информация

Какво представлява CRCLON

Официален уебсайт на CRCLON

Токеномика на CRCLON

CRCLON ценова прогноза

CRCLON История

Ръководство за закупуване за CRCLON

Конвертор на валута CRCLON във фиат

Circle Internet Лого

Circle Internet цена(CRCLON)

1 CRCLON към USD - цена в реално време:

$125.42
-0.86%1D
USD
Circle Internet (CRCLON) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 00:53:29 (UTC+8)

Информация за цената за Circle Internet (CRCLON) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 122.56
24-часов нисък
$ 129.27
24-часов висок

$ 122.56
$ 129.27
$ 157.6281918017911
$ 108.2495922443734
-1.19%

-0.86%

-9.98%

-9.98%

Цената в реално време за Circle Internet (CRCLON) е$ 125.36. През последните 24 часа CRCLON се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 122.56 до най-висока стойност $ 129.27, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на CRCLON е $ 157.6281918017911, а най-ниската цена за всички времена е $ 108.2495922443734.

Що се отнася до краткосрочното представяне, CRCLON има промяна от -1.19% за последния час, -0.86% за 24 часа и -9.98% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Circle Internet (CRCLON)

No.1869

$ 1.82M
$ 61.20K
$ 1.82M
14.53K
14,525.80166132
ETH

Текущата пазарна капитализация на Circle Internet е $ 1.82M, като 24-часовият обем на търговията е $ 61.20K. Циркулиращото предлагане на CRCLON е 14.53K, като общото предлагане е 14525.80166132. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.82M.

История на цените за Circle Internet (CRCLON) USD

Проследете промените в цените за Circle Internet днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -1.088-0.86%
30 дни$ -8.9-6.63%
60 дни$ +45.36+56.70%
90 дни$ +45.36+56.70%
Circle Internet Промяна на цената днес

Днес CRCLON регистрира промяна от $ -1.088 (-0.86%), отразяваща последната му пазарна активност.

Circle Internet 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ -8.9 (-6.63%), което показва краткосрочното представяне на токена.

Circle Internet 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни CRCLON отбеляза промяна на $ +45.36 (+56.70%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

Circle Internet 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ +45.36 (+56.70%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на Circle Internet (CRCLON) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за Circle Internet сега.

Какво е Circle Internet (CRCLON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Circle Internet се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите Circle Internet инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете CRCLON наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за Circle Internet в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано Circle Internet купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за Circle Internet (USD)

Колко ще струва Circle Internet (CRCLON) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Circle Internet (CRCLON) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Circle Internet.

Проверете прогнозата за цената за Circle Internet сега!

Токеномика на Circle Internet (CRCLON)

Разбирането на токеномиката на Circle Internet (CRCLON) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените CRCLON сега!

Как да купя Circle Internet (CRCLON)

Търсите как да купите Circle Internet? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите Circle Internet от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

CRCLON към местни валути

1 Circle Internet(CRCLON) към VND
3,298,848.4
1 Circle Internet(CRCLON) към AUD
A$190.5472
1 Circle Internet(CRCLON) към GBP
95.2736
1 Circle Internet(CRCLON) към EUR
107.8096
1 Circle Internet(CRCLON) към USD
$125.36
1 Circle Internet(CRCLON) към MYR
RM525.2584
1 Circle Internet(CRCLON) към TRY
5,270.1344
1 Circle Internet(CRCLON) към JPY
¥19,305.44
1 Circle Internet(CRCLON) към ARS
ARS$181,417.2312
1 Circle Internet(CRCLON) към RUB
10,129.088
1 Circle Internet(CRCLON) към INR
11,130.7144
1 Circle Internet(CRCLON) към IDR
Rp2,089,332.4976
1 Circle Internet(CRCLON) към PHP
7,358.632
1 Circle Internet(CRCLON) към EGP
￡E.5,922.0064
1 Circle Internet(CRCLON) към BRL
R$673.1832
1 Circle Internet(CRCLON) към CAD
C$175.504
1 Circle Internet(CRCLON) към BDT
15,334.0352
1 Circle Internet(CRCLON) към NGN
181,417.2312
1 Circle Internet(CRCLON) към COP
$484,014.96
1 Circle Internet(CRCLON) към ZAR
R.2,171.2352
1 Circle Internet(CRCLON) към UAH
5,258.852
1 Circle Internet(CRCLON) към TZS
T.Sh.308,767.948
1 Circle Internet(CRCLON) към VES
Bs27,704.56
1 Circle Internet(CRCLON) към CLP
$118,089.12
1 Circle Internet(CRCLON) към PKR
Rs35,212.3704
1 Circle Internet(CRCLON) към KZT
66,433.2784
1 Circle Internet(CRCLON) към THB
฿4,057.9032
1 Circle Internet(CRCLON) към TWD
NT$3,856.0736
1 Circle Internet(CRCLON) към AED
د.إ460.0712
1 Circle Internet(CRCLON) към CHF
Fr100.288
1 Circle Internet(CRCLON) към HKD
HK$974.0472
1 Circle Internet(CRCLON) към AMD
֏47,975.272
1 Circle Internet(CRCLON) към MAD
.د.م1,159.58
1 Circle Internet(CRCLON) към MXN
$2,325.428
1 Circle Internet(CRCLON) към SAR
ريال470.1
1 Circle Internet(CRCLON) към ETB
Br19,333.0192
1 Circle Internet(CRCLON) към KES
KSh16,195.2584
1 Circle Internet(CRCLON) към JOD
د.أ88.88024
1 Circle Internet(CRCLON) към PLN
462.5784
1 Circle Internet(CRCLON) към RON
лв551.584
1 Circle Internet(CRCLON) към SEK
kr1,189.6664
1 Circle Internet(CRCLON) към BGN
лв211.8584
1 Circle Internet(CRCLON) към HUF
Ft42,151.0464
1 Circle Internet(CRCLON) към CZK
2,643.8424
1 Circle Internet(CRCLON) към KWD
د.ك38.36016
1 Circle Internet(CRCLON) към ILS
407.42
1 Circle Internet(CRCLON) към BOB
Bs866.2376
1 Circle Internet(CRCLON) към AZN
213.112
1 Circle Internet(CRCLON) към TJS
SM1,154.5656
1 Circle Internet(CRCLON) към GEL
339.7256
1 Circle Internet(CRCLON) към AOA
Kz114,903.7224
1 Circle Internet(CRCLON) към BHD
.د.ب47.13536
1 Circle Internet(CRCLON) към BMD
$125.36
1 Circle Internet(CRCLON) към DKK
kr811.0792
1 Circle Internet(CRCLON) към HNL
L3,299.4752
1 Circle Internet(CRCLON) към MUR
5,733.9664
1 Circle Internet(CRCLON) към NAD
$2,166.2208
1 Circle Internet(CRCLON) към NOK
kr1,268.6432
1 Circle Internet(CRCLON) към NZD
$218.1264
1 Circle Internet(CRCLON) към PAB
B/.125.36
1 Circle Internet(CRCLON) към PGK
K527.7656
1 Circle Internet(CRCLON) към QAR
ر.ق456.3104
1 Circle Internet(CRCLON) към RSD
дин.12,736.576
1 Circle Internet(CRCLON) към UZS
soʻm1,510,361.0984
1 Circle Internet(CRCLON) към ALL
L10,506.4216
1 Circle Internet(CRCLON) към ANG
ƒ224.3944
1 Circle Internet(CRCLON) към AWG
ƒ224.3944
1 Circle Internet(CRCLON) към BBD
$250.72
1 Circle Internet(CRCLON) към BAM
KM210.6048
1 Circle Internet(CRCLON) към BIF
Fr370,814.88
1 Circle Internet(CRCLON) към BND
$162.968
1 Circle Internet(CRCLON) към BSD
$125.36
1 Circle Internet(CRCLON) към JMD
$20,140.3376
1 Circle Internet(CRCLON) към KHR
503,453.2816
1 Circle Internet(CRCLON) към KMF
Fr53,403.36
1 Circle Internet(CRCLON) към LAK
2,725,217.3368
1 Circle Internet(CRCLON) към LKR
රු38,207.2208
1 Circle Internet(CRCLON) към MDL
L2,118.584
1 Circle Internet(CRCLON) към MGA
Ar564,684.12
1 Circle Internet(CRCLON) към MOP
P1,004.1336
1 Circle Internet(CRCLON) към MVR
1,918.008
1 Circle Internet(CRCLON) към MWK
MK217,638.7496
1 Circle Internet(CRCLON) към MZN
MT8,010.504
1 Circle Internet(CRCLON) към NPR
रु17,798.6128
1 Circle Internet(CRCLON) към PYG
889,053.12
1 Circle Internet(CRCLON) към RWF
Fr182,148.08
1 Circle Internet(CRCLON) към SBD
$1,031.7128
1 Circle Internet(CRCLON) към SCR
1,751.2792
1 Circle Internet(CRCLON) към SRD
$4,826.36
1 Circle Internet(CRCLON) към SVC
$1,096.9
1 Circle Internet(CRCLON) към SZL
L2,174.996
1 Circle Internet(CRCLON) към TMT
m438.76
1 Circle Internet(CRCLON) към TND
د.ت368.18232
1 Circle Internet(CRCLON) към TTD
$848.6872
1 Circle Internet(CRCLON) към UGX
Sh436,754.24
1 Circle Internet(CRCLON) към XAF
Fr71,204.48
1 Circle Internet(CRCLON) към XCD
$338.472
1 Circle Internet(CRCLON) към XOF
Fr71,204.48
1 Circle Internet(CRCLON) към XPF
Fr12,912.08
1 Circle Internet(CRCLON) към BWP
P1,684.8384
1 Circle Internet(CRCLON) към BZD
$251.9736
1 Circle Internet(CRCLON) към CVE
$11,945.5544
1 Circle Internet(CRCLON) към DJF
Fr22,314.08
1 Circle Internet(CRCLON) към DOP
$8,034.3224
1 Circle Internet(CRCLON) към DZD
د.ج16,290.532
1 Circle Internet(CRCLON) към FJD
$283.3136
1 Circle Internet(CRCLON) към GNF
Fr1,090,005.2
1 Circle Internet(CRCLON) към GTQ
Q961.5112
1 Circle Internet(CRCLON) към GYD
$26,252.8912
1 Circle Internet(CRCLON) към ISK
kr15,670

Circle Internet ресурс

За по-задълбочено разбиране на Circle Internet, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Официален уеб сайт на Circle Internet
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно Circle Internet

Колко струва Circle Internet (CRCLON) днес?
Цената в реално време на CRCLON в USD е 125.36 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на CRCLON към USD?
Текущата цена на CRCLON към USD е $ 125.36. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Circle Internet?
Пазарната капитализация за CRCLON е $ 1.82M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на CRCLON?
Циркулиращото предлагане на CRCLON е 14.53K USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на CRCLON?
CRCLON постигна ATH цена от 157.6281918017911 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на CRCLON?
CRCLON достигна ATL цена от 108.2495922443734 USD.
Какъв е обемът на търговията на CRCLON?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за CRCLON е $ 61.20K USD.
Ще се повиши ли CRCLON тази година?
CRCLON може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за CRCLON за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 00:53:29 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Circle Internet (CRCLON)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Горещи новини

Защо толкова много хора все още губят пари по време на бичи пазар?

October 6, 2025

Възходът на Bitcoin Layer 2 мрежи: Разбиране на технологията, която променя бъдещето на Bitcoin през 2025

October 6, 2025

Алткойни през 2025: Когато TOTAL3 достигне нови висоти, но вашето портфолио не се променя

October 5, 2025
Вижте повече

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

Калкулатор CRCLON-към-USD

Сума

CRCLON
CRCLON
USD
USD

1 CRCLON = 125.36 USD

Търговия на CRCLON

CRCLON/USDT
$125.42
-0.72%

Присъединете се към MEXC днес

-- Такса спот създател, -- Такса спот приемател
-- Такса за създател на фючърси, -- Такса за приемател на фючърси

