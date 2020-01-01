Токеномика на CoW Protocol (COW) Открийте ключова информация за CoW Protocol (COW), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за CoW Protocol (COW) CoW Protocol is a fully permissionless trading protocol that leverages batch auctions as its price finding mechanism. CoW Protocol uses batch auctions to maximize liquidity via Coincidence of Wants (CoWs) in addition to tapping all available on-chain liquidity whenever needed. Официален уебсайт: https://cow.fi Бяла книга: https://docs.cow.fi/ Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0xDEf1CA1fb7FBcDC777520aa7f396b4E015F497aB Купете COW сега!

Токеномика и анализ на цената за CoW Protocol (COW) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за CoW Protocol (COW), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 184.35M $ 184.35M $ 184.35M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 498.65M $ 498.65M $ 498.65M FDV (оценка при пълна реализация): $ 369.70M $ 369.70M $ 369.70M Рекорд за всички времена: $ 1.2294 $ 1.2294 $ 1.2294 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.04017878128090094 $ 0.04017878128090094 $ 0.04017878128090094 Текуща цена: $ 0.3697 $ 0.3697 $ 0.3697 Научете повече за цената на CoW Protocol (COW)

Токеномика на CoW Protocol (COW): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на CoW Protocol (COW) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой COW токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой COW токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на COW, разгледайте цената в реално време на токените COW!

История на цените на CoW Protocol (COW) Анализирането на историята на цените на COW помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на COW сега!

Прогноза за цената за COW Искате ли да знаете какъв път може да поеме COW? Нашата страница за прогноза за цената COW съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените COW сега!

