Информация за COTI (COTI) COTI is a layer-1 blockchain ecosystem designed for payments. Unlike traditional blockchains, COTI doesn’t rely on Proof of Work (PoW) or Proof of Stake (PoS) to validate transactions. It adopts a unique consensus algorithm called Proof of Trust (PoT), which combines directed acyclic graph (DAG) data structure with PoW. PoT can lower transaction costs and increase throughput to up to 100,000 TPS. Its native token COTI is a cryptocurrency that operates on three different mainnets. COTI is used for paying transaction fees and can be staked to earn rewards in the Treasury. You can also use COTI and other cryptocurrencies to pay for goods and services with the COTI Visa debit card. The COTI MultiDAG 2.0 will allow developers, merchants, and enterprises to issue tokens that inherit Trustchain abilities, such as scalability, high throughput, low cost, and easy-to-use payment tools like COTI Pay Business. Официален уебсайт: https://coti.io/ Бяла книга: https://coti.io/files/coti_v2_whitepaper.pdf Изследовател на блокове: https://explorer.coti.io/ Купете COTI сега!

Токеномика и анализ на цената за COTI (COTI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за COTI (COTI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 124.02M $ 124.02M $ 124.02M Общо предлагане: $ 4.91B $ 4.91B $ 4.91B Циркулиращо предлагане: $ 2.28B $ 2.28B $ 2.28B FDV (оценка при пълна реализация): $ 267.20M $ 267.20M $ 267.20M Рекорд за всички времена: $ 0.28 $ 0.28 $ 0.28 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00622556408704 $ 0.00622556408704 $ 0.00622556408704 Текуща цена: $ 0.05442 $ 0.05442 $ 0.05442 Научете повече за цената на COTI (COTI)

Токеномика на COTI (COTI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на COTI (COTI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой COTI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой COTI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на COTI, разгледайте цената в реално време на токените COTI!

История на цените на COTI (COTI) Анализирането на историята на цените на COTI помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на COTI сега!

Прогноза за цената за COTI Искате ли да знаете какъв път може да поеме COTI? Нашата страница за прогноза за цената COTI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените COTI сега!

