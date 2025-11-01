БорсаDEX+
Цената в реално време на Cosplay Token днес е 0.001949 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за COT към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на COT в MEXC сега.

Cosplay Token Лого

Cosplay Token цена(COT)

1 COT към USD - цена в реално време:

USD
Cosplay Token (COT) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:23:45 (UTC+8)

Информация за цената за Cosplay Token (COT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
Цената в реално време за Cosplay Token (COT) е$ 0.001949. През последните 24 часа COT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.001931 до най-висока стойност $ 0.002049, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на COT е $ 0.20071997640034067, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.001063216445440777.

Що се отнася до краткосрочното представяне, COT има промяна от 0.00% за последния час, 0.00% за 24 часа и +2.30% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Cosplay Token (COT)

No.2256

$ 768.61K
$ 768.61K$ 768.61K

$ 12.02K
$ 12.02K$ 12.02K

$ 1.95M
$ 1.95M$ 1.95M

394.36M
394.36M 394.36M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

39.43%

ETH

Текущата пазарна капитализация на Cosplay Token е $ 768.61K, като 24-часовият обем на търговията е $ 12.02K. Циркулиращото предлагане на COT е 394.36M, като общото предлагане е 1000000000. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.95M.

История на цените за Cosplay Token (COT) USD

Проследете промените в цените за Cosplay Token днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 00.00%
30 дни$ -0.00028-12.57%
60 дни$ -0.000086-4.23%
90 дни$ -0.000473-19.53%
Cosplay Token Промяна на цената днес

Днес COT регистрира промяна от $ 0 (0.00%), отразяваща последната му пазарна активност.

Cosplay Token 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ -0.00028 (-12.57%), което показва краткосрочното представяне на токена.

Cosplay Token 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни COT отбеляза промяна на $ -0.000086 (-4.23%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

Cosplay Token 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ -0.000473 (-19.53%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на Cosplay Token (COT) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за Cosplay Token сега.

Какво е Cosplay Token (COT)

A Japan-originated project aiming to connect the global cosplay community via the $COT token. It has evolved from the 'WorldCosplay' platform (1.2M+ users) and bridges real-world events with digital engagement to create a new economic sphere for the cosplay culture.

Cosplay Token се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите Cosplay Token инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете COT наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за Cosplay Token в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано Cosplay Token купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за Cosplay Token (USD)

Колко ще струва Cosplay Token (COT) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Cosplay Token (COT) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Cosplay Token.

Проверете прогнозата за цената за Cosplay Token сега!

Токеномика на Cosplay Token (COT)

Разбирането на токеномиката на Cosplay Token (COT) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените COT сега!

Как да купя Cosplay Token (COT)

Търсите как да купите Cosplay Token? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите Cosplay Token от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

COT към местни валути

Cosplay Token ресурс

За по-задълбочено разбиране на Cosplay Token, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Бяла книга
Официален уеб сайт на Cosplay Token
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно Cosplay Token

Колко струва Cosplay Token (COT) днес?
Цената в реално време на COT в USD е 0.001949 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на COT към USD?
Текущата цена на COT към USD е $ 0.001949. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Cosplay Token?
Пазарната капитализация за COT е $ 768.61K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на COT?
Циркулиращото предлагане на COT е 394.36M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на COT?
COT постигна ATH цена от 0.20071997640034067 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на COT?
COT достигна ATL цена от 0.001063216445440777 USD.
Какъв е обемът на търговията на COT?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за COT е $ 12.02K USD.
Ще се повиши ли COT тази година?
COT може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за COT за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:23:45 (UTC+8)

