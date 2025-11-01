Какво е Cosplay Token (COT)

A Japan-originated project aiming to connect the global cosplay community via the $COT token. It has evolved from the 'WorldCosplay' platform (1.2M+ users) and bridges real-world events with digital engagement to create a new economic sphere for the cosplay culture. A Japan-originated project aiming to connect the global cosplay community via the $COT token. It has evolved from the 'WorldCosplay' platform (1.2M+ users) and bridges real-world events with digital engagement to create a new economic sphere for the cosplay culture.

Хората също питат: Други въпроси относно Cosplay Token Колко струва Cosplay Token (COT) днес? Цената в реално време на COT в USD е 0.001949 USD , актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни. Каква е текущата цена на COT към USD? $ 0.001949 . Проверете Текущата цена на COT към USD е. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени. Каква е пазарната капитализация на Cosplay Token? Пазарната капитализация за COT е $ 768.61K USD . Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг. Какво е циркулиращото предлагане на COT? Циркулиращото предлагане на COT е 394.36M USD . Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на COT? COT постигна ATH цена от 0.20071997640034067 USD . Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на COT? COT достигна ATL цена от 0.001063216445440777 USD . Какъв е обемът на търговията на COT? Обемът на търговията в реално време за 24 часа за COT е $ 12.02K USD . Ще се повиши ли COT тази година? COT може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за COT за по-задълбочен анализ.

