Токеномика на CORN (CORN) Открийте ключова информация за CORN (CORN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за CORN (CORN) Welcome to Corn, a next-generation Ethereum Layer 2 network designed to unlock the full potential of Bitcoin. Corn offers a rich, Bitcoin-centric ecosystem powered by cutting-edge technologies, including Bitcorn (BTCN) as its gas token, the popCORN System for long-term incentives, and LayerZero for seamless cross-chain asset transfers. Built on Arbitrum Orbit, Corn brings unparalleled scalability and efficiency, with support for Stylus, enabling developers to use multiple programming languages for smart contract development. Официален уебсайт: https://usecorn.com/ Изследовател на блокове: https://cornscan.io/ Купете CORN сега!

Токеномика и анализ на цената за CORN (CORN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за CORN (CORN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 53.10M $ 53.10M $ 53.10M Общо предлагане: $ 2.10B $ 2.10B $ 2.10B Циркулиращо предлагане: $ 525.00M $ 525.00M $ 525.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 212.39M $ 212.39M $ 212.39M Рекорд за всички времена: $ 0.2782 $ 0.2782 $ 0.2782 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.021066878137635373 $ 0.021066878137635373 $ 0.021066878137635373 Текуща цена: $ 0.10114 $ 0.10114 $ 0.10114 Научете повече за цената на CORN (CORN)

Токеномика на CORN (CORN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на CORN (CORN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CORN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CORN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CORN, разгледайте цената в реално време на токените CORN!

Как да купя CORN Интересувате се да добавите CORN (CORN) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на CORN, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате CORN в MEXC сега!

История на цените на CORN (CORN) Анализирането на историята на цените на CORN помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на CORN сега!

Прогноза за цената за CORN Искате ли да знаете какъв път може да поеме CORN? Нашата страница за прогноза за цената CORN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените CORN сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!