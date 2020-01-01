Токеномика на Core DAO (CORE) Открийте ключова информация за Core DAO (CORE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Core DAO (CORE) Core is an EVM-Compatible L1 chain. It is secured by the novel consensus mechanism called “Satoshi Plus” which secures the network using a combination of delegated BTC mining hash and delegated proof of stake. Core provides the composability of an EVM chain, with the decentralization and security of Bitcoin. Solving the blockchain trilemma. Официален уебсайт: https://www.coredao.org/ Бяла книга: https://docs.coredao.org/core-white-paper-v1.0.5/ Изследовател на блокове: https://scan.coredao.org/ Купете CORE сега!

Токеномика и анализ на цената за Core DAO (CORE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Core DAO (CORE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 524.52M $ 524.52M $ 524.52M Общо предлагане: $ 2.10B $ 2.10B $ 2.10B Циркулиращо предлагане: $ 1.01B $ 1.01B $ 1.01B FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.09B $ 1.09B $ 1.09B Рекорд за всички времена: $ 30.003 $ 30.003 $ 30.003 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.34324412364907425 $ 0.34324412364907425 $ 0.34324412364907425 Текуща цена: $ 0.5206 $ 0.5206 $ 0.5206 Научете повече за цената на Core DAO (CORE)

Токеномика на Core DAO (CORE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Core DAO (CORE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CORE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CORE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CORE, разгледайте цената в реално време на токените CORE!

