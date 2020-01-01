Токеномика на Coral Protocol (CORAL) Открийте ключова информация за Coral Protocol (CORAL), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Coral Protocol (CORAL) CORAL is the native token of Coral Protocol, the infrastructure layer for AI agent collaboration. Coral enables agents to communicate, coordinate, and transact across frameworks. CORAL powers agent-to-agent payments, session execution, and reputation scoring—fueling a decentralized ecosystem where intelligent agents work together autonomously. Официален уебсайт: https://www.coralprotocol.org Бяла книга: https://arxiv.org/abs/2505.00749 Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/CoRAitPvr9seu5F9Hk39vbjqA1o1XuoryHjSk1Z1q2mo Купете CORAL сега!

Токеномика и анализ на цената за Coral Protocol (CORAL) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Coral Protocol (CORAL), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 14.99M $ 14.99M $ 14.99M Рекорд за всички времена: $ 0.003575 $ 0.003575 $ 0.003575 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000322065226668754 $ 0.000322065226668754 $ 0.000322065226668754 Текуща цена: $ 0.001499 $ 0.001499 $ 0.001499 Научете повече за цената на Coral Protocol (CORAL)

Токеномика на Coral Protocol (CORAL): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Coral Protocol (CORAL) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CORAL токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CORAL токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CORAL, разгледайте цената в реално време на токените CORAL!

Как да купя CORAL Интересувате се да добавите Coral Protocol (CORAL) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на CORAL, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате CORAL в MEXC сега!

История на цените на Coral Protocol (CORAL) Анализирането на историята на цените на CORAL помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на CORAL сега!

Прогноза за цената за CORAL Искате ли да знаете какъв път може да поеме CORAL? Нашата страница за прогноза за цената CORAL съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените CORAL сега!

