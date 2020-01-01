Токеномика на COQ INU (COQ) Открийте ключова информация за COQ INU (COQ), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за COQ INU (COQ) Born from collective frenship, deeply rooted in memetics and humor, Coq Inu is not your average meme coin — it's a way of life. Официален уебсайт: https://www.coqinu.com/ Бяла книга: https://medium.com/@wojaksatoshi/coq-inu-i-have-a-meme-1ccb9f29f52d Изследовател на блокове: https://snowtrace.io/token/0x420FcA0121DC28039145009570975747295f2329?chainId=43114 Купете COQ сега!

Токеномика и анализ на цената за COQ INU (COQ) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за COQ INU (COQ), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 44.01M $ 44.01M $ 44.01M Общо предлагане: $ 69.42T $ 69.42T $ 69.42T Циркулиращо предлагане: $ 69.42T $ 69.42T $ 69.42T FDV (оценка при пълна реализация): $ 44.01M $ 44.01M $ 44.01M Рекорд за всички времена: $ 0.0000058 $ 0.0000058 $ 0.0000058 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000000000320111495 $ 0.000000000320111495 $ 0.000000000320111495 Текуща цена: $ 0.000000634 $ 0.000000634 $ 0.000000634 Научете повече за цената на COQ INU (COQ)

Токеномика на COQ INU (COQ): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на COQ INU (COQ) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой COQ токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой COQ токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на COQ, разгледайте цената в реално време на токените COQ!

Как да купя COQ Интересувате се да добавите COQ INU (COQ) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на COQ, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате COQ в MEXC сега!

История на цените на COQ INU (COQ) Анализирането на историята на цените на COQ помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на COQ сега!

Прогноза за цената за COQ Искате ли да знаете какъв път може да поеме COQ? Нашата страница за прогноза за цената COQ съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените COQ сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!