Информация за Cookie DAO (COOKIE) Cookie DAO is the largest AI agents index and a data layer for AI and humans. It created crypto’s first AI Agents index, cookie.fun, giving investors and traders a top-level overview of the AI agents market. It eliminates the need to blindly invest in hundreds of new AI agents by providing data that allows for informed and targeted investments. Real-time analytics make powerful decision-making easier and safer for traders to laser-pick the most promising agents to invest in or spot market and sentiment shifts in real time. Based on 7TB of live data feeds, Cookie DAO is building the primary infrastructure for AI agents-driven reality. Cookie DAO is the first project on the market to aggregate and index live data of all AI agents, presenting it in human—and AI-friendly formats—index dashboards and agent APIs. Cookie DAO is powered by the $COOKIE token, which guarantees that it will continue gathering and indexing the growing amount of AI agent data. It is a utility token that grants access to the token-gated sections of the cookie.fun index and is required for agents that plug into the Cookie DAO APIs. Официален уебсайт: https://www.cookie.fun/ Бяла книга: https://assets.cdn.cookie3.co/assets/Cookie3_Litepaper.pdf Изследовател на блокове: https://basescan.org/token/0xC0041EF357B183448B235a8Ea73Ce4E4eC8c265F Купете COOKIE сега!

Токеномика и анализ на цената за Cookie DAO (COOKIE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Cookie DAO (COOKIE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 89.41M $ 89.41M $ 89.41M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 591.92M $ 591.92M $ 591.92M FDV (оценка при пълна реализация): $ 151.06M $ 151.06M $ 151.06M Рекорд за всички времена: $ 0.82504 $ 0.82504 $ 0.82504 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.02001704075014387 $ 0.02001704075014387 $ 0.02001704075014387 Текуща цена: $ 0.15106 $ 0.15106 $ 0.15106 Научете повече за цената на Cookie DAO (COOKIE)

Токеномика на Cookie DAO (COOKIE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Cookie DAO (COOKIE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой COOKIE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой COOKIE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на COOKIE, разгледайте цената в реално време на токените COOKIE!

Как да купя COOKIE Интересувате се да добавите Cookie DAO (COOKIE) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на COOKIE, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате COOKIE в MEXC сега!

История на цените на Cookie DAO (COOKIE) Анализирането на историята на цените на COOKIE помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на COOKIE сега!

Прогноза за цената за COOKIE Искате ли да знаете какъв път може да поеме COOKIE? Нашата страница за прогноза за цената COOKIE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените COOKIE сега!

