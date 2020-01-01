Токеномика на BRC20.COM (COM) Открийте ключова информация за BRC20.COM (COM), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за BRC20.COM (COM) BRC20.com was formed to bring critical infrastructure to the BRC20 ecosystem. The team have already launched a dashboard platform as well as discovery tools tailored for the growing BRC20 ecosystem, as well as the .COM token - the first DeFi protocol on Bitcoin. Официален уебсайт: https://brc20.com/ Бяла книга: https://brc20.com/wiki/com-project-overview Изследовател на блокове: https://ordinalswallet.com/inscription/5b097c9ea9ba59dfa2ce549729a6b896519c3b7a06be942a577b5838bfc05174i0 Купете COM сега!

Токеномика и анализ на цената за BRC20.COM (COM) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за BRC20.COM (COM), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: -- -- -- Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: -- -- -- FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 7.2 $ 7.2 $ 7.2 Най-ниска стойност за целия период: -- -- -- Текуща цена: $ 0.02061 $ 0.02061 $ 0.02061 Научете повече за цената на BRC20.COM (COM)

Токеномика на BRC20.COM (COM): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на BRC20.COM (COM) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой COM токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой COM токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на COM, разгледайте цената в реално време на токените COM!

