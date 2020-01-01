Токеномика на Colle AI (COLLE) Открийте ключова информация за Colle AI (COLLE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Colle AI (COLLE) Collé is a revolutionary multi chain AI video and image generator leveraging cutting-edge technologies, including OpenAI DALL·E 2, OpenAI DALL·E 3, OpenAI Sora and Stability AI (Stable Diffusion). Официален уебсайт: https://colle.ai Бяла книга: https://litepaper.colle.ai Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/AFDzaLz3cQZNWjnWbyq2q81TLVTPbHTbfkj8qKqTk74e Купете COLLE сега!

Токеномика и анализ на цената за Colle AI (COLLE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Colle AI (COLLE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 649.50K $ 649.50K $ 649.50K Рекорд за всички времена: $ 0.145 $ 0.145 $ 0.145 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000096657318163985 $ 0.000096657318163985 $ 0.000096657318163985 Текуща цена: $ 0.0001299 $ 0.0001299 $ 0.0001299 Научете повече за цената на Colle AI (COLLE)

Токеномика на Colle AI (COLLE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Colle AI (COLLE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой COLLE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой COLLE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на COLLE, разгледайте цената в реално време на токените COLLE!

Как да купя COLLE Интересувате се да добавите Colle AI (COLLE) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на COLLE, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате COLLE в MEXC сега!

История на цените на Colle AI (COLLE) Анализирането на историята на цените на COLLE помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на COLLE сега!

Прогноза за цената за COLLE Искате ли да знаете какъв път може да поеме COLLE? Нашата страница за прогноза за цената COLLE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените COLLE сега!

