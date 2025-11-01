БорсаDEX+
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на Coinbase xStock днес е 347.07 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за COINX към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на COINX в MEXC сега.

Повече за COINX

COINXценова информация

Какво представлява COINX

Официален уебсайт на COINX

Токеномика на COINX

COINX ценова прогноза

COINX История

Ръководство за закупуване за COINX

Конвертор на валута COINX във фиат

COINX спот

Coinbase xStock Лого

Coinbase xStock цена(COINX)

1 COINX към USD - цена в реално време:

$347.07
$347.07
-3.35%1D
USD
Coinbase xStock (COINX) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:23:21 (UTC+8)

Информация за цената за Coinbase xStock (COINX) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 326.94
$ 326.94
24-часов нисък
$ 360.97
$ 360.97
24-часов висок

$ 326.94
$ 326.94

$ 360.97
$ 360.97

$ 444.5539034948311
$ 444.5539034948311

$ 292.4649785882087
$ 292.4649785882087

-2.38%

-3.35%

-0.92%

-0.92%

Цената в реално време за Coinbase xStock (COINX) е$ 347.07. През последните 24 часа COINX се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 326.94 до най-висока стойност $ 360.97, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на COINX е $ 444.5539034948311, а най-ниската цена за всички времена е $ 292.4649785882087.

Що се отнася до краткосрочното представяне, COINX има промяна от -2.38% за последния час, -3.35% за 24 часа и -0.92% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Coinbase xStock (COINX)

No.1164

$ 9.37M
$ 9.37M

$ 74.74K
$ 74.74K

$ 9.37M
$ 9.37M

27.00K
27.00K

--
--

26,999.9965318
26,999.9965318

SOL

Текущата пазарна капитализация на Coinbase xStock е $ 9.37M, като 24-часовият обем на търговията е $ 74.74K. Циркулиращото предлагане на COINX е 27.00K, като общото предлагане е 26999.9965318. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 9.37M.

История на цените за Coinbase xStock (COINX) USD

Проследете промените в цените за Coinbase xStock днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -12.0298-3.35%
30 дни$ +2.09+0.60%
60 дни$ +42.84+14.08%
90 дни$ +33.17+10.56%
Coinbase xStock Промяна на цената днес

Днес COINX регистрира промяна от $ -12.0298 (-3.35%), отразяваща последната му пазарна активност.

Coinbase xStock 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ +2.09 (+0.60%), което показва краткосрочното представяне на токена.

Coinbase xStock 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни COINX отбеляза промяна на $ +42.84 (+14.08%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

Coinbase xStock 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ +33.17 (+10.56%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на Coinbase xStock (COINX) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за Coinbase xStock сега.

Какво е Coinbase xStock (COINX)

Coinbase xStock (COINx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. COINx tracks the price of Coinbase Global, Inc. (the underlying). COINx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Coinbase Global, Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Coinbase xStock се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите Coinbase xStock инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете COINX наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за Coinbase xStock в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано Coinbase xStock купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за Coinbase xStock (USD)

Колко ще струва Coinbase xStock (COINX) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Coinbase xStock (COINX) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Coinbase xStock.

Проверете прогнозата за цената за Coinbase xStock сега!

Токеномика на Coinbase xStock (COINX)

Разбирането на токеномиката на Coinbase xStock (COINX) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените COINX сега!

Как да купя Coinbase xStock (COINX)

Търсите как да купите Coinbase xStock? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите Coinbase xStock от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

COINX към местни валути

1 Coinbase xStock(COINX) към VND
9,133,147.05
1 Coinbase xStock(COINX) към AUD
A$531.0171
1 Coinbase xStock(COINX) към GBP
263.7732
1 Coinbase xStock(COINX) към EUR
298.4802
1 Coinbase xStock(COINX) към USD
$347.07
1 Coinbase xStock(COINX) към MYR
RM1,454.2233
1 Coinbase xStock(COINX) към TRY
14,594.2935
1 Coinbase xStock(COINX) към JPY
¥53,448.78
1 Coinbase xStock(COINX) към ARS
ARS$503,726.9859
1 Coinbase xStock(COINX) към RUB
28,039.7853
1 Coinbase xStock(COINX) към INR
30,819.816
1 Coinbase xStock(COINX) към IDR
Rp5,784,497.6862
1 Coinbase xStock(COINX) към PHP
20,379.9504
1 Coinbase xStock(COINX) към EGP
￡E.16,392.1161
1 Coinbase xStock(COINX) към BRL
R$1,863.7659
1 Coinbase xStock(COINX) към CAD
C$485.898
1 Coinbase xStock(COINX) към BDT
42,453.6024
1 Coinbase xStock(COINX) към NGN
502,269.2919
1 Coinbase xStock(COINX) към COP
$1,345,229.4372
1 Coinbase xStock(COINX) към ZAR
R.6,018.1938
1 Coinbase xStock(COINX) към UAH
14,559.5865
1 Coinbase xStock(COINX) към TZS
T.Sh.854,850.7635
1 Coinbase xStock(COINX) към VES
Bs76,702.47
1 Coinbase xStock(COINX) към CLP
$326,939.94
1 Coinbase xStock(COINX) към PKR
Rs97,488.4923
1 Coinbase xStock(COINX) към KZT
183,926.2758
1 Coinbase xStock(COINX) към THB
฿11,248.5387
1 Coinbase xStock(COINX) към TWD
NT$10,679.3439
1 Coinbase xStock(COINX) към AED
د.إ1,273.7469
1 Coinbase xStock(COINX) към CHF
Fr277.656
1 Coinbase xStock(COINX) към HKD
HK$2,696.7339
1 Coinbase xStock(COINX) към AMD
֏132,823.689
1 Coinbase xStock(COINX) към MAD
.د.م3,210.3975
1 Coinbase xStock(COINX) към MXN
$6,445.0899
1 Coinbase xStock(COINX) към SAR
ريال1,301.5125
1 Coinbase xStock(COINX) към ETB
Br53,525.1354
1 Coinbase xStock(COINX) към KES
KSh44,837.9733
1 Coinbase xStock(COINX) към JOD
د.أ246.07263
1 Coinbase xStock(COINX) към PLN
1,280.6883
1 Coinbase xStock(COINX) към RON
лв1,530.5787
1 Coinbase xStock(COINX) към SEK
kr3,297.165
1 Coinbase xStock(COINX) към BGN
лв586.5483
1 Coinbase xStock(COINX) към HUF
Ft116,778.6429
1 Coinbase xStock(COINX) към CZK
7,326.6477
1 Coinbase xStock(COINX) към KWD
د.ك106.20342
1 Coinbase xStock(COINX) към ILS
1,127.9775
1 Coinbase xStock(COINX) към BOB
Bs2,398.2537
1 Coinbase xStock(COINX) към AZN
590.019
1 Coinbase xStock(COINX) към TJS
SM3,196.5147
1 Coinbase xStock(COINX) към GEL
940.5597
1 Coinbase xStock(COINX) към AOA
Kz318,120.8913
1 Coinbase xStock(COINX) към BHD
.د.ب130.49832
1 Coinbase xStock(COINX) към BMD
$347.07
1 Coinbase xStock(COINX) към DKK
kr2,245.5429
1 Coinbase xStock(COINX) към HNL
L9,134.8824
1 Coinbase xStock(COINX) към MUR
15,874.9818
1 Coinbase xStock(COINX) към NAD
$5,997.3696
1 Coinbase xStock(COINX) към NOK
kr3,512.3484
1 Coinbase xStock(COINX) към NZD
$603.9018
1 Coinbase xStock(COINX) към PAB
B/.347.07
1 Coinbase xStock(COINX) към PGK
K1,461.1647
1 Coinbase xStock(COINX) към QAR
ر.ق1,263.3348
1 Coinbase xStock(COINX) към RSD
дин.35,297.019
1 Coinbase xStock(COINX) към UZS
soʻm4,181,565.3033
1 Coinbase xStock(COINX) към ALL
L29,087.9367
1 Coinbase xStock(COINX) към ANG
ƒ621.2553
1 Coinbase xStock(COINX) към AWG
ƒ621.2553
1 Coinbase xStock(COINX) към BBD
$694.14
1 Coinbase xStock(COINX) към BAM
KM583.0776
1 Coinbase xStock(COINX) към BIF
Fr1,026,633.06
1 Coinbase xStock(COINX) към BND
$451.191
1 Coinbase xStock(COINX) към BSD
$347.07
1 Coinbase xStock(COINX) към JMD
$55,760.2662
1 Coinbase xStock(COINX) към KHR
1,393,853.9442
1 Coinbase xStock(COINX) към KMF
Fr147,851.82
1 Coinbase xStock(COINX) към LAK
7,544,999.8491
1 Coinbase xStock(COINX) към LKR
රු105,779.9946
1 Coinbase xStock(COINX) към MDL
L5,865.483
1 Coinbase xStock(COINX) към MGA
Ar1,563,376.815
1 Coinbase xStock(COINX) към MOP
P2,780.0307
1 Coinbase xStock(COINX) към MVR
5,310.171
1 Coinbase xStock(COINX) към MWK
MK602,551.6977
1 Coinbase xStock(COINX) към MZN
MT22,177.773
1 Coinbase xStock(COINX) към NPR
रु49,276.9986
1 Coinbase xStock(COINX) към PYG
2,461,420.44
1 Coinbase xStock(COINX) към RWF
Fr504,292.71
1 Coinbase xStock(COINX) към SBD
$2,856.3861
1 Coinbase xStock(COINX) към SCR
4,817.3316
1 Coinbase xStock(COINX) към SRD
$13,362.195
1 Coinbase xStock(COINX) към SVC
$3,036.8625
1 Coinbase xStock(COINX) към SZL
L6,021.6645
1 Coinbase xStock(COINX) към TMT
m1,214.745
1 Coinbase xStock(COINX) към TND
د.ت1,019.34459
1 Coinbase xStock(COINX) към TTD
$2,349.6639
1 Coinbase xStock(COINX) към UGX
Sh1,209,191.88
1 Coinbase xStock(COINX) към XAF
Fr197,482.83
1 Coinbase xStock(COINX) към XCD
$937.089
1 Coinbase xStock(COINX) към XOF
Fr197,482.83
1 Coinbase xStock(COINX) към XPF
Fr35,748.21
1 Coinbase xStock(COINX) към BWP
P4,664.6208
1 Coinbase xStock(COINX) към BZD
$697.6107
1 Coinbase xStock(COINX) към CVE
$33,072.3003
1 Coinbase xStock(COINX) към DJF
Fr61,431.39
1 Coinbase xStock(COINX) към DOP
$22,243.7163
1 Coinbase xStock(COINX) към DZD
د.ج45,108.6879
1 Coinbase xStock(COINX) към FJD
$784.3782
1 Coinbase xStock(COINX) към GNF
Fr3,017,773.65
1 Coinbase xStock(COINX) към GTQ
Q2,662.0269
1 Coinbase xStock(COINX) към GYD
$72,683.3994
1 Coinbase xStock(COINX) към ISK
kr43,383.75

Coinbase xStock ресурс

За по-задълбочено разбиране на Coinbase xStock, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Официален уеб сайт на Coinbase xStock
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно Coinbase xStock

Колко струва Coinbase xStock (COINX) днес?
Цената в реално време на COINX в USD е 347.07 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на COINX към USD?
Текущата цена на COINX към USD е $ 347.07. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Coinbase xStock?
Пазарната капитализация за COINX е $ 9.37M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на COINX?
Циркулиращото предлагане на COINX е 27.00K USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на COINX?
COINX постигна ATH цена от 444.5539034948311 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на COINX?
COINX достигна ATL цена от 292.4649785882087 USD.
Какъв е обемът на търговията на COINX?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за COINX е $ 74.74K USD.
Ще се повиши ли COINX тази година?
COINX може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за COINX за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:23:21 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Coinbase xStock (COINX)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Горещи новини

Защо толкова много хора все още губят пари по време на бичи пазар?

October 6, 2025

Възходът на Bitcoin Layer 2 мрежи: Разбиране на технологията, която променя бъдещето на Bitcoin през 2025

October 6, 2025

Алткойни през 2025: Когато TOTAL3 достигне нови висоти, но вашето портфолио не се променя

October 5, 2025
Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

$347.07
