Какво е Coinbase xStock (COINX)

Coinbase xStock (COINx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. COINx tracks the price of Coinbase Global, Inc. (the underlying). COINx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Coinbase Global, Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology. Coinbase xStock (COINx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. COINx tracks the price of Coinbase Global, Inc. (the underlying). COINx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Coinbase Global, Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Прогноза за цената за Coinbase xStock (USD)

Токеномика на Coinbase xStock (COINX)

Как да купя Coinbase xStock (COINX)

Coinbase xStock ресурс

Хората също питат: Други въпроси относно Coinbase xStock Колко струва Coinbase xStock (COINX) днес? Цената в реално време на COINX в USD е 347.07 USD , актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни. Каква е текущата цена на COINX към USD? $ 347.07 . Проверете Текущата цена на COINX към USD е. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени. Каква е пазарната капитализация на Coinbase xStock? Пазарната капитализация за COINX е $ 9.37M USD . Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг. Какво е циркулиращото предлагане на COINX? Циркулиращото предлагане на COINX е 27.00K USD . Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на COINX? COINX постигна ATH цена от 444.5539034948311 USD . Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на COINX? COINX достигна ATL цена от 292.4649785882087 USD . Какъв е обемът на търговията на COINX? Обемът на търговията в реално време за 24 часа за COINX е $ 74.74K USD . Ще се повиши ли COINX тази година? COINX може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за COINX за по-задълбочен анализ.

