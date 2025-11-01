БорсаDEX+
Цената в реално време на Coinbase днес е 355.8 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за COINON към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на COINON в MEXC сега.

Повече за COINON

COINONценова информация

Какво представлява COINON

Официален уебсайт на COINON

Токеномика на COINON

COINON ценова прогноза

COINON История

Ръководство за закупуване за COINON

Конвертор на валута COINON във фиат

COINON спот

Coinbase Лого

Coinbase цена(COINON)

1 COINON към USD - цена в реално време:

$355.63
$355.63$355.63
-0.70%1D
USD
Coinbase (COINON) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 00:36:58 (UTC+8)

Информация за цената за Coinbase (COINON) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 326.06
$ 326.06$ 326.06
24-часов нисък
$ 360.86
$ 360.86$ 360.86
24-часов висок

$ 326.06
$ 326.06$ 326.06

$ 360.86
$ 360.86$ 360.86

$ 398.53963644307055
$ 398.53963644307055$ 398.53963644307055

$ 293.6694422926958
$ 293.6694422926958$ 293.6694422926958

-0.92%

-0.70%

+3.30%

+3.30%

Цената в реално време за Coinbase (COINON) е$ 355.8. През последните 24 часа COINON се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 326.06 до най-висока стойност $ 360.86, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на COINON е $ 398.53963644307055, а най-ниската цена за всички времена е $ 293.6694422926958.

Що се отнася до краткосрочното представяне, COINON има промяна от -0.92% за последния час, -0.70% за 24 часа и +3.30% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Coinbase (COINON)

No.2536

$ 493.32K
$ 493.32K$ 493.32K

$ 63.07K
$ 63.07K$ 63.07K

$ 493.32K
$ 493.32K$ 493.32K

1.39K
1.39K 1.39K

1,386.49982811
1,386.49982811 1,386.49982811

ETH

Текущата пазарна капитализация на Coinbase е $ 493.32K, като 24-часовият обем на търговията е $ 63.07K. Циркулиращото предлагане на COINON е 1.39K, като общото предлагане е 1386.49982811. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 493.32K.

История на цените за Coinbase (COINON) USD

Проследете промените в цените за Coinbase днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -2.507-0.70%
30 дни$ +10.74+3.11%
60 дни$ +105.8+42.32%
90 дни$ +105.8+42.32%
Coinbase Промяна на цената днес

Днес COINON регистрира промяна от $ -2.507 (-0.70%), отразяваща последната му пазарна активност.

Coinbase 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ +10.74 (+3.11%), което показва краткосрочното представяне на токена.

Coinbase 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни COINON отбеляза промяна на $ +105.8 (+42.32%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

Coinbase 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ +105.8 (+42.32%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на Coinbase (COINON) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за Coinbase сега.

Какво е Coinbase (COINON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Coinbase се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите Coinbase инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете COINON наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за Coinbase в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано Coinbase купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за Coinbase (USD)

Колко ще струва Coinbase (COINON) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Coinbase (COINON) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Coinbase.

Проверете прогнозата за цената за Coinbase сега!

Токеномика на Coinbase (COINON)

Разбирането на токеномиката на Coinbase (COINON) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените COINON сега!

Как да купя Coinbase (COINON)

Търсите как да купите Coinbase? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите Coinbase от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

Coinbase ресурс

За по-задълбочено разбиране на Coinbase, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Официален уеб сайт на Coinbase
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно Coinbase

Колко струва Coinbase (COINON) днес?
Цената в реално време на COINON в USD е 355.8 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на COINON към USD?
Текущата цена на COINON към USD е $ 355.8. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Coinbase?
Пазарната капитализация за COINON е $ 493.32K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на COINON?
Циркулиращото предлагане на COINON е 1.39K USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на COINON?
COINON постигна ATH цена от 398.53963644307055 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на COINON?
COINON достигна ATL цена от 293.6694422926958 USD.
Какъв е обемът на търговията на COINON?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за COINON е $ 63.07K USD.
Ще се повиши ли COINON тази година?
COINON може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за COINON за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 00:36:58 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Coinbase (COINON)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Горещи новини

Защо толкова много хора все още губят пари по време на бичи пазар?

October 6, 2025

Възходът на Bitcoin Layer 2 мрежи: Разбиране на технологията, която променя бъдещето на Bitcoin през 2025

October 6, 2025

Алткойни през 2025: Когато TOTAL3 достигне нови висоти, но вашето портфолио не се променя

October 5, 2025
Вижте повече

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

