Информация за COCA (COCA) COCA is the world's first MPC Wallet with a non-custodial debit card:Non-Custodial Security: Ensuring users maintain full control over their digital assets without the risk associated with traditional custodial services.Global Usability: COCA’s debit cards are accepted worldwide, providing users with the ability to spend their crypto just like fiat currency at over 40 million merchants globally. Официален уебсайт: https://www.coca.xyz Бяла книга: http://docs.coca.xyz Изследовател на блокове: https://polygonscan.com/token/0x7B12598E3616261df1C05EC28De0d2fB10c1F206 Купете COCA сега!

Токеномика и анализ на цената за COCA (COCA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за COCA (COCA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 317.94M $ 317.94M $ 317.94M Рекорд за всички времена: $ 0.418 $ 0.418 $ 0.418 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.09754142261770773 $ 0.09754142261770773 $ 0.09754142261770773 Текуща цена: $ 0.31794 $ 0.31794 $ 0.31794 Научете повече за цената на COCA (COCA)

Токеномика на COCA (COCA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на COCA (COCA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой COCA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой COCA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на COCA, разгледайте цената в реално време на токените COCA!

Как да купя COCA Интересувате се да добавите COCA (COCA) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на COCA, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате COCA в MEXC сега!

История на цените на COCA (COCA) Анализирането на историята на цените на COCA помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на COCA сега!

Прогноза за цената за COCA Искате ли да знаете какъв път може да поеме COCA? Нашата страница за прогноза за цената COCA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените COCA сега!

