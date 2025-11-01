Какво е ChainOpera AI (COAI)

ChainOpera AI empowers collaborative intelligence through a network of AI agents co-created and co-operated by the community. It is built on a Super AI app and a full-stack AI infrastructure that supports a creator economy for designing, distributing, and using AI agents; agent-centric model training and inference on distributed GPUs; and an AI-native blockchain for verifiable ownership, attribution, and transparent participation. ChainOpera transforms how intelligence is created and shared by aligning users, developers, and infrastructure providers through shared participation mechanisms, enabling a new era of open and collaborative AI. ChainOpera AI empowers collaborative intelligence through a network of AI agents co-created and co-operated by the community. It is built on a Super AI app and a full-stack AI infrastructure that supports a creator economy for designing, distributing, and using AI agents; agent-centric model training and inference on distributed GPUs; and an AI-native blockchain for verifiable ownership, attribution, and transparent participation. ChainOpera transforms how intelligence is created and shared by aligning users, developers, and infrastructure providers through shared participation mechanisms, enabling a new era of open and collaborative AI.

ChainOpera AI се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите ChainOpera AI инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.



Освен това можете:

- Проверете COAI наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.

- Прочетете отзиви и анализи за ChainOpera AI в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано ChainOpera AI купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за ChainOpera AI (USD)

Колко ще струва ChainOpera AI (COAI) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от ChainOpera AI (COAI) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за ChainOpera AI.

Проверете прогнозата за цената за ChainOpera AI сега!

Токеномика на ChainOpera AI (COAI)

Разбирането на токеномиката на ChainOpera AI (COAI) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените COAI сега!

Как да купя ChainOpera AI (COAI)

Търсите как да купите ChainOpera AI? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите ChainOpera AI от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

COAI към местни валути

Изпробвайте конвертора

ChainOpera AI ресурс

За по-задълбочено разбиране на ChainOpera AI, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Хората също питат: Други въпроси относно ChainOpera AI Колко струва ChainOpera AI (COAI) днес? Цената в реално време на COAI в USD е 1.7286 USD , актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни. Каква е текущата цена на COAI към USD? $ 1.7286 . Проверете Текущата цена на COAI към USD е. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени. Каква е пазарната капитализация на ChainOpera AI? Пазарната капитализация за COAI е -- USD . Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг. Какво е циркулиращото предлагане на COAI? Циркулиращото предлагане на COAI е -- USD . Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на COAI? COAI постигна ATH цена от -- USD . Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на COAI? COAI достигна ATL цена от -- USD . Какъв е обемът на търговията на COAI? Обемът на търговията в реално време за 24 часа за COAI е $ 6.08M USD . Ще се повиши ли COAI тази година? COAI може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за COAI за по-задълбочен анализ.

Важни новини за отрасъла за ChainOpera AI (COAI)

Време (UTC+8) Тип Информация 10-31 05:09:00 Индустриални актуализации 1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции 10-31 01:38:24 Експертни анализи Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката 10-30 11:46:23 Валутна политика Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед 10-30 07:20:09 Валутна политика Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше 10-28 21:35:49 Индустриални актуализации Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден 10-28 14:23:33 Индустриални актуализации Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Горещи новини

Защо толкова много хора все още губят пари по време на бичи пазар?

Възходът на Bitcoin Layer 2 мрежи: Разбиране на технологията, която променя бъдещето на Bitcoin през 2025