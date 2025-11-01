БорсаDEX+
Цената в реално време на ChainOpera AI днес е 1.7286 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за COAI към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на COAI в MEXC сега.

ChainOpera AI цена(COAI)

1 COAI към USD - цена в реално време:

$1.729
-6.34%1D
USD
ChainOpera AI (COAI) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 00:53:11 (UTC+8)

Информация за цената за ChainOpera AI (COAI) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 1.71
24-часов нисък
$ 2.3365
24-часов висок

$ 1.71
$ 2.3365
--
--
-6.01%

-6.34%

-91.36%

-91.36%

Цената в реално време за ChainOpera AI (COAI) е$ 1.7286. През последните 24 часа COAI се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 1.71 до най-висока стойност $ 2.3365, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на COAI е --, а най-ниската цена за всички времена е --.

Що се отнася до краткосрочното представяне, COAI има промяна от -6.01% за последния час, -6.34% за 24 часа и -91.36% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за ChainOpera AI (COAI)

--
$ 6.08M
$ 6.08M$ 6.08M

$ 1.73B
$ 1.73B$ 1.73B

--
1,000,000,000
BSC

Текущата пазарна капитализация на ChainOpera AI е --, като 24-часовият обем на търговията е $ 6.08M. Циркулиращото предлагане на COAI е --, като общото предлагане е 1000000000. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.73B.

История на цените за ChainOpera AI (COAI) USD

Проследете промените в цените за ChainOpera AI днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -0.117039-6.34%
30 дни$ +1.4942+637.45%
60 дни$ +1.6486+2,060.75%
90 дни$ +1.6486+2,060.75%
ChainOpera AI Промяна на цената днес

Днес COAI регистрира промяна от $ -0.117039 (-6.34%), отразяваща последната му пазарна активност.

ChainOpera AI 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ +1.4942 (+637.45%), което показва краткосрочното представяне на токена.

ChainOpera AI 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни COAI отбеляза промяна на $ +1.6486 (+2,060.75%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

ChainOpera AI 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ +1.6486 (+2,060.75%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на ChainOpera AI (COAI) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за ChainOpera AI сега.

Какво е ChainOpera AI (COAI)

ChainOpera AI empowers collaborative intelligence through a network of AI agents co-created and co-operated by the community. It is built on a Super AI app and a full-stack AI infrastructure that supports a creator economy for designing, distributing, and using AI agents; agent-centric model training and inference on distributed GPUs; and an AI-native blockchain for verifiable ownership, attribution, and transparent participation. ChainOpera transforms how intelligence is created and shared by aligning users, developers, and infrastructure providers through shared participation mechanisms, enabling a new era of open and collaborative AI.

ChainOpera AI се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите ChainOpera AI инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете COAI наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за ChainOpera AI в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано ChainOpera AI купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за ChainOpera AI (USD)

Колко ще струва ChainOpera AI (COAI) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от ChainOpera AI (COAI) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за ChainOpera AI.

Проверете прогнозата за цената за ChainOpera AI сега!

Токеномика на ChainOpera AI (COAI)

Разбирането на токеномиката на ChainOpera AI (COAI) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените COAI сега!

Как да купя ChainOpera AI (COAI)

Търсите как да купите ChainOpera AI? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите ChainOpera AI от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

COAI към местни валути

ChainOpera AI ресурс

За по-задълбочено разбиране на ChainOpera AI, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Бяла книга
Официален уеб сайт на ChainOpera AI
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно ChainOpera AI

Колко струва ChainOpera AI (COAI) днес?
Цената в реално време на COAI в USD е 1.7286 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на COAI към USD?
Текущата цена на COAI към USD е $ 1.7286. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на ChainOpera AI?
Пазарната капитализация за COAI е -- USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на COAI?
Циркулиращото предлагане на COAI е -- USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на COAI?
COAI постигна ATH цена от -- USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на COAI?
COAI достигна ATL цена от -- USD.
Какъв е обемът на търговията на COAI?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за COAI е $ 6.08M USD.
Ще се повиши ли COAI тази година?
COAI може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за COAI за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за ChainOpera AI (COAI)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Горещи новини

Защо толкова много хора все още губят пари по време на бичи пазар?

October 6, 2025

Възходът на Bitcoin Layer 2 мрежи: Разбиране на технологията, която променя бъдещето на Bitcoin през 2025

October 6, 2025

Алткойни през 2025: Когато TOTAL3 достигне нови висоти, но вашето портфолио не се променя

October 5, 2025
Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

Калкулатор COAI-към-USD

Сума

COAI
COAI
USD
USD

1 COAI = 1.7286 USD

Търговия на COAI

COAI/USDT
$1.729
-6.34%

Присъединете се към MEXC днес

