Blue Chip Blitz
Цената в реално време на Alliance Games днес е 0.00442 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за COA към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на COA в MEXC сега.

Повече за COA

COAценова информация

Какво представлява COA

Бяла книга COA

Официален уебсайт на COA

Токеномика на COA

COA ценова прогноза

COA История

Ръководство за закупуване за COA

Конвертор на валута COA във фиат

COA спот

Предварително пазаруване

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

Alliance Games Лого

Alliance Games цена(COA)

1 COA към USD - цена в реално време:

$0.00442
$0.00442$0.00442
+0.91%1D
USD
Alliance Games (COA) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 00:53:02 (UTC+8)

Информация за цената за Alliance Games (COA) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.004
$ 0.004$ 0.004
24-часов нисък
$ 0.0048
$ 0.0048$ 0.0048
24-часов висок

$ 0.004
$ 0.004$ 0.004

$ 0.0048
$ 0.0048$ 0.0048

$ 0.03474769210606202
$ 0.03474769210606202$ 0.03474769210606202

$ 0.003300711612594677
$ 0.003300711612594677$ 0.003300711612594677

+0.91%

+0.91%

-18.00%

-18.00%

Цената в реално време за Alliance Games (COA) е$ 0.00442. През последните 24 часа COA се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.004 до най-висока стойност $ 0.0048, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на COA е $ 0.03474769210606202, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.003300711612594677.

Що се отнася до краткосрочното представяне, COA има промяна от +0.91% за последния час, +0.91% за 24 часа и -18.00% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Alliance Games (COA)

No.1856

$ 1.83M
$ 1.83M$ 1.83M

$ 12.42K
$ 12.42K$ 12.42K

$ 8.84M
$ 8.84M$ 8.84M

414.42M
414.42M 414.42M

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

20.72%

BSC

Текущата пазарна капитализация на Alliance Games е $ 1.83M, като 24-часовият обем на търговията е $ 12.42K. Циркулиращото предлагане на COA е 414.42M, като общото предлагане е 2000000000. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 8.84M.

История на цените за Alliance Games (COA) USD

Проследете промените в цените за Alliance Games днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ +0.0000399+0.91%
30 дни$ +0.00103+30.38%
60 дни$ +0.00029+7.02%
90 дни$ -0.00384-46.49%
Alliance Games Промяна на цената днес

Днес COA регистрира промяна от $ +0.0000399 (+0.91%), отразяваща последната му пазарна активност.

Alliance Games 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ +0.00103 (+30.38%), което показва краткосрочното представяне на токена.

Alliance Games 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни COA отбеляза промяна на $ +0.00029 (+7.02%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

Alliance Games 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ -0.00384 (-46.49%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на Alliance Games (COA) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за Alliance Games сега.

Какво е Alliance Games (COA)

Alliance Games is a decentralized network that combines AI-powered game creation, a blockchain-integrated multiplayer network, and a distributed worker node system to redefine how games are built, hosted, and monetized. The native token, $COA, powers the entire ecosystem—used by developers to access infrastructure, by node operators to earn rewards, and by users to stake, govern, and unlock premium features.

Alliance Games се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите Alliance Games инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете COA наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за Alliance Games в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано Alliance Games купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за Alliance Games (USD)

Колко ще струва Alliance Games (COA) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Alliance Games (COA) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Alliance Games.

Проверете прогнозата за цената за Alliance Games сега!

Токеномика на Alliance Games (COA)

Разбирането на токеномиката на Alliance Games (COA) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените COA сега!

Как да купя Alliance Games (COA)

Търсите как да купите Alliance Games? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите Alliance Games от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

COA към местни валути

1 Alliance Games(COA) към VND
116.3123
1 Alliance Games(COA) към AUD
A$0.0067184
1 Alliance Games(COA) към GBP
0.0033592
1 Alliance Games(COA) към EUR
0.0038012
1 Alliance Games(COA) към USD
$0.00442
1 Alliance Games(COA) към MYR
RM0.0185198
1 Alliance Games(COA) към TRY
0.1858168
1 Alliance Games(COA) към JPY
¥0.68068
1 Alliance Games(COA) към ARS
ARS$6.3964914
1 Alliance Games(COA) към RUB
0.357136
1 Alliance Games(COA) към INR
0.3924518
1 Alliance Games(COA) към IDR
Rp73.6666372
1 Alliance Games(COA) към PHP
0.259454
1 Alliance Games(COA) към EGP
￡E.0.2088008
1 Alliance Games(COA) към BRL
R$0.0237354
1 Alliance Games(COA) към CAD
C$0.006188
1 Alliance Games(COA) към BDT
0.5406544
1 Alliance Games(COA) към NGN
6.3964914
1 Alliance Games(COA) към COP
$17.06562
1 Alliance Games(COA) към ZAR
R.0.0765544
1 Alliance Games(COA) към UAH
0.185419
1 Alliance Games(COA) към TZS
T.Sh.10.886681
1 Alliance Games(COA) към VES
Bs0.97682
1 Alliance Games(COA) към CLP
$4.16364
1 Alliance Games(COA) към PKR
Rs1.2415338
1 Alliance Games(COA) към KZT
2.3423348
1 Alliance Games(COA) към THB
฿0.1430754
1 Alliance Games(COA) към TWD
NT$0.1359592
1 Alliance Games(COA) към AED
د.إ0.0162214
1 Alliance Games(COA) към CHF
Fr0.003536
1 Alliance Games(COA) към HKD
HK$0.0343434
1 Alliance Games(COA) към AMD
֏1.691534
1 Alliance Games(COA) към MAD
.د.م0.040885
1 Alliance Games(COA) към MXN
$0.081991
1 Alliance Games(COA) към SAR
ريال0.016575
1 Alliance Games(COA) към ETB
Br0.6816524
1 Alliance Games(COA) към KES
KSh0.5710198
1 Alliance Games(COA) към JOD
د.أ0.00313378
1 Alliance Games(COA) към PLN
0.0163098
1 Alliance Games(COA) към RON
лв0.019448
1 Alliance Games(COA) към SEK
kr0.0419458
1 Alliance Games(COA) към BGN
лв0.0074698
1 Alliance Games(COA) към HUF
Ft1.4861808
1 Alliance Games(COA) към CZK
0.0932178
1 Alliance Games(COA) към KWD
د.ك0.00135252
1 Alliance Games(COA) към ILS
0.014365
1 Alliance Games(COA) към BOB
Bs0.0305422
1 Alliance Games(COA) към AZN
0.007514
1 Alliance Games(COA) към TJS
SM0.0407082
1 Alliance Games(COA) към GEL
0.0119782
1 Alliance Games(COA) към AOA
Kz4.0513278
1 Alliance Games(COA) към BHD
.د.ب0.00166192
1 Alliance Games(COA) към BMD
$0.00442
1 Alliance Games(COA) към DKK
kr0.0285974
1 Alliance Games(COA) към HNL
L0.1163344
1 Alliance Games(COA) към MUR
0.2021708
1 Alliance Games(COA) към NAD
$0.0763776
1 Alliance Games(COA) към NOK
kr0.0447304
1 Alliance Games(COA) към NZD
$0.0076908
1 Alliance Games(COA) към PAB
B/.0.00442
1 Alliance Games(COA) към PGK
K0.0186082
1 Alliance Games(COA) към QAR
ر.ق0.0160888
1 Alliance Games(COA) към RSD
дин.0.449072
1 Alliance Games(COA) към UZS
soʻm53.2529998
1 Alliance Games(COA) към ALL
L0.3704402
1 Alliance Games(COA) към ANG
ƒ0.0079118
1 Alliance Games(COA) към AWG
ƒ0.0079118
1 Alliance Games(COA) към BBD
$0.00884
1 Alliance Games(COA) към BAM
KM0.0074256
1 Alliance Games(COA) към BIF
Fr13.07436
1 Alliance Games(COA) към BND
$0.005746
1 Alliance Games(COA) към BSD
$0.00442
1 Alliance Games(COA) към JMD
$0.7101172
1 Alliance Games(COA) към KHR
17.7509852
1 Alliance Games(COA) към KMF
Fr1.88292
1 Alliance Games(COA) към LAK
96.0869546
1 Alliance Games(COA) към LKR
රු1.3471276
1 Alliance Games(COA) към MDL
L0.074698
1 Alliance Games(COA) към MGA
Ar19.90989
1 Alliance Games(COA) към MOP
P0.0354042
1 Alliance Games(COA) към MVR
0.067626
1 Alliance Games(COA) към MWK
MK7.6736062
1 Alliance Games(COA) към MZN
MT0.282438
1 Alliance Games(COA) към NPR
रु0.6275516
1 Alliance Games(COA) към PYG
31.34664
1 Alliance Games(COA) към RWF
Fr6.42226
1 Alliance Games(COA) към SBD
$0.0363766
1 Alliance Games(COA) към SCR
0.0617474
1 Alliance Games(COA) към SRD
$0.17017
1 Alliance Games(COA) към SVC
$0.038675
1 Alliance Games(COA) към SZL
L0.076687
1 Alliance Games(COA) към TMT
m0.01547
1 Alliance Games(COA) към TND
د.ت0.01298154
1 Alliance Games(COA) към TTD
$0.0299234
1 Alliance Games(COA) към UGX
Sh15.39928
1 Alliance Games(COA) към XAF
Fr2.51056
1 Alliance Games(COA) към XCD
$0.011934
1 Alliance Games(COA) към XOF
Fr2.51056
1 Alliance Games(COA) към XPF
Fr0.45526
1 Alliance Games(COA) към BWP
P0.0594048
1 Alliance Games(COA) към BZD
$0.0088842
1 Alliance Games(COA) към CVE
$0.4211818
1 Alliance Games(COA) към DJF
Fr0.78676
1 Alliance Games(COA) към DOP
$0.2832778
1 Alliance Games(COA) към DZD
د.ج0.574379
1 Alliance Games(COA) към FJD
$0.0099892
1 Alliance Games(COA) към GNF
Fr38.4319
1 Alliance Games(COA) към GTQ
Q0.0339014
1 Alliance Games(COA) към GYD
$0.9256364
1 Alliance Games(COA) към ISK
kr0.5525

Alliance Games ресурс

За по-задълбочено разбиране на Alliance Games, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Бяла книга
Официален уеб сайт на Alliance Games
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно Alliance Games

Колко струва Alliance Games (COA) днес?
Цената в реално време на COA в USD е 0.00442 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на COA към USD?
Текущата цена на COA към USD е $ 0.00442. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Alliance Games?
Пазарната капитализация за COA е $ 1.83M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на COA?
Циркулиращото предлагане на COA е 414.42M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на COA?
COA постигна ATH цена от 0.03474769210606202 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на COA?
COA достигна ATL цена от 0.003300711612594677 USD.
Какъв е обемът на търговията на COA?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за COA е $ 12.42K USD.
Ще се повиши ли COA тази година?
COA може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за COA за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 00:53:02 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Alliance Games (COA)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Горещи новини

Защо толкова много хора все още губят пари по време на бичи пазар?

October 6, 2025

Възходът на Bitcoin Layer 2 мрежи: Разбиране на технологията, която променя бъдещето на Bitcoin през 2025

October 6, 2025

Алткойни през 2025: Когато TOTAL3 достигне нови висоти, но вашето портфолио не се променя

October 5, 2025
Вижте повече

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

Калкулатор COA-към-USD

Сума

COA
COA
USD
USD

1 COA = 0.00442 USD

Търговия на COA

COA/USDT
$0.00442
$0.00442$0.00442
+0.91%

Присъединете се към MEXC днес

-- Такса спот създател, -- Такса спот приемател
-- Такса за създател на фючърси, -- Такса за приемател на фючърси

