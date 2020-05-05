Токеномика на Centric Swap (CNS) Открийте ключова информация за Centric Swap (CNS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Centric Swap (CNS) CNS is a Binance Smart Chain-based token that serves as the Centric Network’s on- and off-ramp. Centric Network itself is a dual-cryptocurrency payment network. Официален уебсайт: https://www.centric.com Бяла книга: https://www.centric.com/whitepaper/ Изследовател на блокове: https://explorer.centric.com Купете CNS сега!

Токеномика и анализ на цената за Centric Swap (CNS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Centric Swap (CNS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 36.08K $ 36.08K $ 36.08K Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 99.20B $ 99.20B $ 99.20B FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.0043768 $ 0.0043768 $ 0.0043768 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000000323142283572 $ 0.000000323142283572 $ 0.000000323142283572 Текуща цена: $ 0.0000003637 $ 0.0000003637 $ 0.0000003637 Научете повече за цената на Centric Swap (CNS)

Токеномика на Centric Swap (CNS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Centric Swap (CNS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CNS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CNS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CNS, разгледайте цената в реално време на токените CNS!

Как да купя CNS Интересувате се да добавите Centric Swap (CNS) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на CNS, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате CNS в MEXC сега!

История на цените на Centric Swap (CNS) Анализирането на историята на цените на CNS помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на CNS сега!

Прогноза за цената за CNS Искате ли да знаете какъв път може да поеме CNS? Нашата страница за прогноза за цената CNS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените CNS сега!

