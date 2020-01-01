Токеномика на Sugarverse (CNDY) Открийте ключова информация за Sugarverse (CNDY), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Sugarverse (CNDY) Gaming studio & publisher with existing 60 million players ecosystem | 10 mobile games live | 100,000+ DAU | 15+ years creating games | 70+ Countries | 30+ languages. Sugarverse is building a unique Game Saga with 5 integrated mobile casual games with a self-sustaining Play & Earn economy, where players can monetize their gaming experience using their native token CNDY. Официален уебсайт: https://www.sugarverse.io/ Бяла книга: https://sugarverse.github.io/ Изследовател на блокове: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=arbitrum&tab=transactions&tokenAddress=0x6b43732a9ae9f8654d496c0a075aa4aa43057a0b Купете CNDY сега!

Токеномика и анализ на цената за Sugarverse (CNDY) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Sugarverse (CNDY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.23M $ 1.23M $ 1.23M Рекорд за всички времена: $ 0.008034 $ 0.008034 $ 0.008034 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000737295247445374 $ 0.000737295247445374 $ 0.000737295247445374 Текуща цена: $ 0.001225 $ 0.001225 $ 0.001225 Научете повече за цената на Sugarverse (CNDY)

Токеномика на Sugarverse (CNDY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Sugarverse (CNDY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CNDY токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CNDY токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CNDY, разгледайте цената в реално време на токените CNDY!

Как да купя CNDY Интересувате се да добавите Sugarverse (CNDY) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на CNDY, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате CNDY в MEXC сега!

История на цените на Sugarverse (CNDY) Анализирането на историята на цените на CNDY помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на CNDY сега!

Прогноза за цената за CNDY Искате ли да знаете какъв път може да поеме CNDY? Нашата страница за прогноза за цената CNDY съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените CNDY сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!