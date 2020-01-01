Токеномика на Clanker Index (CLX) Открийте ключова информация за Clanker Index (CLX), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Clanker Index (CLX) Clanker is a set of smart contracts that create token markets which reward token creators. Официален уебсайт: https://www.clanker.world/ Изследовател на блокове: https://basescan.org/token/0x44551CA46Fa5592bb572E20043f7C3D54c85cAD7 Купете CLX сега!

Токеномика и анализ на цената за Clanker Index (CLX) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Clanker Index (CLX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: -- -- -- Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: -- -- -- FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 20 $ 20 $ 20 Най-ниска стойност за целия период: -- -- -- Текуща цена: $ 2.403 $ 2.403 $ 2.403 Научете повече за цената на Clanker Index (CLX)

Токеномика на Clanker Index (CLX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Clanker Index (CLX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CLX токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CLX токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CLX, разгледайте цената в реално време на токените CLX!

