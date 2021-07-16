Токеномика на Clover Finance (CLV) Открийте ключова информация за Clover Finance (CLV), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Clover Finance (CLV) Clover is a Substrate-based DeFi service platform built on Polkadot. Clover provides an easy-to-use interoperable blockchain infrastructure through its extensive support for Ethereum’s EVM-based applications and a wide range of implemented developer tools. Clover will bring the smoothest and most advanced DeFi experience to its users through its smart core, like Clover Scan and Clover multi-chain extension wallet. Официален уебсайт: https://clv.org/ Бяла книга: https://docs.clv.org/ Изследовател на блокове: https://clv.subscan.io/ Купете CLV сега!

Токеномика и анализ на цената за Clover Finance (CLV) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Clover Finance (CLV), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 26.40M $ 26.40M $ 26.40M Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 1.22B $ 1.22B $ 1.22B FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 2.173 $ 2.173 $ 2.173 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.01884028306691932 $ 0.01884028306691932 $ 0.01884028306691932 Текуща цена: $ 0.02157 $ 0.02157 $ 0.02157 Научете повече за цената на Clover Finance (CLV)

Токеномика на Clover Finance (CLV): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Clover Finance (CLV) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CLV токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CLV токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CLV, разгледайте цената в реално време на токените CLV!

История на цените на Clover Finance (CLV) Анализирането на историята на цените на CLV помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на CLV сега!

Прогноза за цената за CLV Искате ли да знаете какъв път може да поеме CLV? Нашата страница за прогноза за цената CLV съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените CLV сега!

