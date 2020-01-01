Токеномика на Cloud (CLOUD) Открийте ключова информация за Cloud (CLOUD), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Cloud (CLOUD) Sanctum is a blockchain platform designed to revolutionize the trading and utilization of Liquid Staking Tokens (LSTs) on Solana, providing a marketplace for zero-slippage transactions and enhanced liquidity options. Its native token, CLOUD, facilitates reduced transaction fees, staking rewards, and access to premium features, aiming to enhance the liquidity and yield opportunities for LST traders and investors. Официален уебсайт: https://www.sanctum.so/ Бяла книга: https://learn.sanctum.so/docs Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/CLoUDKc4Ane7HeQcPpE3YHnznRxhMimJ4MyaUqyHFzAu Купете CLOUD сега!

Токеномика и анализ на цената за Cloud (CLOUD) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Cloud (CLOUD), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 89.01M $ 89.01M $ 89.01M Рекорд за всички времена: $ 0.6457 $ 0.6457 $ 0.6457 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.0642743829016567 $ 0.0642743829016567 $ 0.0642743829016567 Текуща цена: $ 0.08901 $ 0.08901 $ 0.08901 Научете повече за цената на Cloud (CLOUD)

Токеномика на Cloud (CLOUD): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Cloud (CLOUD) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CLOUD токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CLOUD токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CLOUD, разгледайте цената в реално време на токените CLOUD!

История на цените на Cloud (CLOUD) Анализирането на историята на цените на CLOUD помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на CLOUD сега!

Прогноза за цената за CLOUD Искате ли да знаете какъв път може да поеме CLOUD? Нашата страница за прогноза за цената CLOUD съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените CLOUD сега!

