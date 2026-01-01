Цена на Clippy днес

Цената на живо на Clippy (CLIPPY) днес е $ 0.001134, с промяна от 126.80% през последните 24 часа. Текущият коефициент на преобразуване на CLIPPY към USD е $ 0.001134 за CLIPPY.

Clippy понастоящем е на #3786 място по пазарна капитализация при $ 0.00, с циркулиращо предлагане на 0.00 CLIPPY. През последните 24 часа CLIPPY се търгуваше между $ 0.0005 (ниско) и $ 0.001793 (високо), което отразява пазарната активност. Неговата най висока стойност за целия период е $ 0.002493578943262639, а най-ниската стойност за целия период е била $ 0.00005534295151714.

Като краткосрочно представяне, CLIPPY се придвижи -10.85% през последния час и +126.80% през последните 7 дни. През изминалия ден общият обем на търговията достигна $ 30.90K.

Пазарна информация за Clippy (CLIPPY)

Място в класирането No.3786 Пазарна капитализация $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Обем (24 часа) $ 30.90K$ 30.90K $ 30.90K Напълно разредена пазарна капитализация $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M Циркулиращо предлагане 0.00 0.00 0.00 Максимално предлагане 999,999,890 999,999,890 999,999,890 Общо предлагане 999,999,890 999,999,890 999,999,890 Скорост на циркулация 0.00% Публичен блокчейн SOL

Текущата пазарна капитализация на Clippy е $ 0.00, като 24-часовият обем на търговията е $ 30.90K. Циркулиращото предлагане на CLIPPY е 0.00, като общото предлагане е 999999890. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.13M.