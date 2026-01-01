БорсаDEX+
Цената на живо на Clippy днес е 0.001134 USD. Пазарната капитализация на CLIPPY е 0 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за CLIPPY към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и други!

Повече за CLIPPY

CLIPPYценова информация

Какво представлява CLIPPY

Официален уебсайт на CLIPPY

Токеномика на CLIPPY

CLIPPY ценова прогноза

CLIPPY История

Ръководство за закупуване за CLIPPY

Конвертор на валута CLIPPY във фиат

Clippy Лого

Clippy цена(CLIPPY)

1 CLIPPY към USD - цена в реално време:

$0.001134
+126.80%1D
USD
Clippy (CLIPPY) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2026-01-23 00:29:11 (UTC+8)

Цена на Clippy днес

Цената на живо на Clippy (CLIPPY) днес е $ 0.001134, с промяна от 126.80% през последните 24 часа. Текущият коефициент на преобразуване на CLIPPY към USD е $ 0.001134 за CLIPPY.

Clippy понастоящем е на #3786 място по пазарна капитализация при $ 0.00, с циркулиращо предлагане на 0.00 CLIPPY. През последните 24 часа CLIPPY се търгуваше между $ 0.0005 (ниско) и $ 0.001793 (високо), което отразява пазарната активност. Неговата най висока стойност за целия период е $ 0.002493578943262639, а най-ниската стойност за целия период е била $ 0.00005534295151714.

Като краткосрочно представяне, CLIPPY се придвижи -10.85% през последния час и +126.80% през последните 7 дни. През изминалия ден общият обем на търговията достигна $ 30.90K.

Пазарна информация за Clippy (CLIPPY)

No.3786

$ 0.00
$ 30.90K
$ 1.13M
0.00
999,999,890
999,999,890
0.00%

SOL

Текущата пазарна капитализация на Clippy е $ 0.00, като 24-часовият обем на търговията е $ 30.90K. Циркулиращото предлагане на CLIPPY е 0.00, като общото предлагане е 999999890. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.13M.

История на цените на Clippy USD

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.0005
24-часов нисък
$ 0.001793
24-часов висок

$ 0.0005
$ 0.001793
$ 0.002493578943262639
$ 0.00005534295151714
-10.85%

+126.80%

+126.80%

+126.80%

История на цените за Clippy (CLIPPY) USD

Проследете промените в цените за Clippy днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ +0.000634+126.80%
30 дни$ +0.000634+126.80%
60 дни$ +0.000634+126.80%
90 дни$ +0.000634+126.80%
Clippy Промяна на цената днес

Днес CLIPPY регистрира промяна от $ +0.000634 (+126.80%), отразяваща последната му пазарна активност.

Clippy 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ +0.000634 (+126.80%), което показва краткосрочното представяне на токена.

Clippy 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни CLIPPY отбеляза промяна на $ +0.000634 (+126.80%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

Clippy 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ +0.000634 (+126.80%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на Clippy (CLIPPY) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за Clippy сега.

Прогноза за цената на Clippy

Clippy (CLIPPY) Прогноза за цените през 2030 г. (след 4 години)
Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от CLIPPY за 2030 г. е $ -- заедно с темп на растеж 0.00%.
Прогноза за цената на Clippy (CLIPPY) за 2040 (след 14 години)

През 2040 цената на Clippy може да отбележи ръст от 0.00%. Може да достигне търговска цена от $ --.

Инструменти на MEXC
За прогнозиране на сценарии в реално време и за по-персонализиран анализ потребителите могат да използват Инструмента за прогноза за цената и AI пазарни анализи на MEXC.
Отказ от отговорност: Тези сценарии са илюстративни и с образователна цел; криптовалутите са волатилни – проведете свое собствено проучване (DYOR), преди да вземете решение.
Искате да знаете каква цена ще достигне Clippy през 2026 – 2027? Посетете нашата страница за прогноза за цената за CLIPPY за годините 2026 – 2027, като щракнете върху Прогноза за цената на Clippy.

Как да купувате и инвестирате Clippy

Готови ли сте за старта с Clippy? Купуването на CLIPPY е бързо и удобно за начинаещи в MEXC. Можете да започнете да търгувате незабавно, веднага щом извършите своята първа покупка. За да научите повече, вижте нашето пълно ръководство за това как да купите Clippy. По-долу е представен кратък общ преглед в 5 стъпки, който да ви помогне да започнете своето пътешествие в сферата за закупуването на Clippy (CLIPPY).

Стъпка 1

Регистрирайте си акаунт и завършете KYC

Първо, регистрирайте си акаунт и завършете KYC в MEXC. Можете да направите това на официалния уеб сайт на MEXC или в приложението MEXC, използвайки своя телефонен номер или имейл адрес.
Стъпка 2

Добавете USDT, USDC или USDE в портфейла си

USDT, USDC и USDE улесняват търговията в MEXC. Можете да закупите USDT, USDC и USDE чрез банково прехвърляне, извънборсова търговия или P2P търговия.
Стъпка 3

Отидете на страницата за спот търговията

На уеб сайта на MEXC щракнете върху „Спот“ в горната лента и потърсете предпочитаните от вас токени.
Стъпка 4

Изберете своите токени

С над 0.00 налични токена можете лесно да купувате Bitcoin, Ethereum и актуални токени.
Стъпка 5

Завършете своята покупка

Въведете сумата на токените или равностойността им в местната валута. Щракнете върху "Купуване" и Clippy ще бъдат незабавно кредитирани в портфейла ви.
Ръководство за купуване на Clippy (CLIPPY)

Какво можете да правите с Clippy

Притежаването на Clippy ви позволява да отворите повече врати в сравнение с обикновеното купуване и задържане. Можете да осъществявате търговия с BTC на стотици пазари, да печелите пасивни награди чрез продукти за гъвкаво залагане и спестяване или да използвате професионални инструменти за търговия, за да увеличите своите активи. Независимо дали сте начинаещ, или професионален инвеститор с опит, MEXC улеснява максимизирането на вашия крипто потенциал. По-долу са представени четирите топ начина, по които можете да извлечете максимална полза от вашите Bitcoin токени

  • Опознайте спот пазара на MEXC

    Опознайте спот пазара на MEXC

    Търгувайте с 2,800+ токена с изключително ниски такси.

    Търговия с фючърси

    Търговия с фючърси

    Търгувайте с до 500x ливъридж и висока ликвидност.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Залагайте токени и печелете невероятни еърдропове.

    MEXC Предварително пазаруване

    MEXC Предварително пазаруване

    Купувайте и продавайте нови токени, преди те да бъдат официално обявени.

Осъществяване на търговия с изключително ниски такси в MEXC

Купуването на Clippy (CLIPPY) в MEXC означава повече стойност за вашите пари. Като една от платформите за крипто с най-ниските такси на пазара, MEXC ви помага да намалите разходите още от най-първата ви сделка.

Такси за спот търговия:
--
Създател
--
Приемател
Такси за търговия с фючърси:
--
Създател
--
Приемател

Вижте конкурентните такси за търговия на MEXC

Освен това можете да търгувате с избрани спот токени без абсолютно никакви такси чрез Фестивала с нулеви такси на MEXC.

Clippy ресурс

За по-задълбочено разбиране на Clippy, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Официален уеб сайт на Clippy
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно Clippy

Важни новини за отрасъла за Clippy (CLIPPY)

Време (UTC+8)ТипИнформация
01-20 22:09:49Индустриални актуализации
Спот златото рязко се повиши краткосрочно, пробивайки $4,740/oz, достигайки нов връх
01-20 13:14:57Индустриални актуализации
Коментари на Тръмп относно митата на ЕС, златото пробива нов рекорд, Bitcoin пада краткотрайно
01-19 16:31:41Индустриални актуализации
Секторът за поверителност отбелязва поредно rally, DUSK скача с над 120% за един ден
01-19 08:14:46Индустриални актуализации
Европейските и американските митнически заплахи се завръщат, криптовалутния пазар претърпява „мигновен срив" в понеделник сутринта
01-19 07:38:00Благородни метали
Спот златото и среброто достигнаха нови рекордни върхове
01-18 14:28:43Индустриални актуализации
Настроението на криптовалутния пазар остава „неутрално", показвайки цялостно възстановяване от предишните нива

Clippy Горещи новини

Защо толкова много хора все още губят пари по време на бичи пазар?

Защо толкова много хора все още губят пари по време на бичи пазар?

October 6, 2025
Възходът на Bitcoin Layer 2 мрежи: Разбиране на технологията, която променя бъдещето на Bitcoin през 2025

Възходът на Bitcoin Layer 2 мрежи: Разбиране на технологията, която променя бъдещето на Bitcoin през 2025

October 6, 2025
Алткойни през 2025: Когато TOTAL3 достигне нови висоти, но вашето портфолио не се променя

Алткойни през 2025: Когато TOTAL3 достигне нови висоти, но вашето портфолио не се променя

October 5, 2025
Разберете повече относно Clippy

CLIPPY USDT (търговия с фючърси)

Преминете на дълги или къси позиции в CLIPPY с ливъридж. Разгледайте CLIPPY USDT търговия с фючърси в MEXC и се възползвайте от пазарните колебания.

Пазари за търговия с Clippy (CLIPPY) в MEXC

Разгледайте спот и фючърсните пазари, вижте цената и обема на Clippy на живо, и търгувайте директно.

Двойки
Цена
Промяна за 24Ч
Обем за 24Ч
CLIPPY/USDT
$0.001134
$0.001134$0.001134
+126.80%
0.00% (USDT)

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

Калкулатор CLIPPY-към-USD

Сума

CLIPPY
CLIPPY
USD
USD

1 CLIPPY = 0.001134 USD